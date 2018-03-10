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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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18:41
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
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Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Краснодаром" (0:0).
"Думаю, что "Краснодар" во втором тайме начал нагнетать, а у нас начала давить ответственность за результат. Поэтому нас слегка прижали во втором тайме, и дали несколько больше свободы "Краснодару".
Рауш? А что делать, если человек не попал в игру? Его позиция - атакующий полузащитник, но он впереди не создал практически ничего, ни сзади – в нескольких моментах сыграл ненадёжно. Поэтому его и пришлось заменить.
Мы давно ждали и подводили Панченко к готовности играть. Думаю, что на данный момент он в полную силу играть ещё не может, и мы поднимаем готовность через игры. Сейчас, в связи с переносом матчей будет большая пауза, в неё у нас будет две контрольных игры, где он будет принимать участие в полной мере. Думаю, что в апреле будет выглядеть гораздо лучше", - сказал Хохлов.
"Думаю, что "Краснодар" во втором тайме начал нагнетать, а у нас начала давить ответственность за результат. Поэтому нас слегка прижали во втором тайме, и дали несколько больше свободы "Краснодару".
Рауш? А что делать, если человек не попал в игру? Его позиция - атакующий полузащитник, но он впереди не создал практически ничего, ни сзади – в нескольких моментах сыграл ненадёжно. Поэтому его и пришлось заменить.
Мы давно ждали и подводили Панченко к готовности играть. Думаю, что на данный момент он в полную силу играть ещё не может, и мы поднимаем готовность через игры. Сейчас, в связи с переносом матчей будет большая пауза, в неё у нас будет две контрольных игры, где он будет принимать участие в полной мере. Думаю, что в апреле будет выглядеть гораздо лучше", - сказал Хохлов.
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