Дмитрий Хохлов: Рауш не попал в игру - в атаке ничего не создал, сзади в нескольких моментах сыграл ненадежно

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Краснодаром" (0:0)."Думаю, что "Краснодар" во втором тайме начал нагнетать, а у нас начала давить ответственность за результат. Поэтому нас слегка прижали во втором тайме, и дали несколько больше свободы "Краснодару".Рауш? А что делать, если человек не попал в игру? Его позиция - атакующий полузащитник, но он впереди не создал практически ничего, ни сзади – в нескольких моментах сыграл ненадёжно. Поэтому его и пришлось заменить.Мы давно ждали и подводили Панченко к готовности играть. Думаю, что на данный момент он в полную силу играть ещё не может, и мы поднимаем готовность через игры. Сейчас, в связи с переносом матчей будет большая пауза, в неё у нас будет две контрольных игры, где он будет принимать участие в полной мере. Думаю, что в апреле будет выглядеть гораздо лучше", - сказал Хохлов.