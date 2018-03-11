Гэри Невилл - о Моуринью: как чувствительны и обидчивы супертренеры

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл ответил на колкость главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью.Португалец, реагируя на критику в свой адрес со стороны Невилла, припомнил неудачный тренерский опыт англичанина, который работал с "Валенсией"."О, как чувствительны и обидчивы эти супертренеры", – написал Невидд в твиттере.