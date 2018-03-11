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Алексей Герасименко: "Зениту" будет сложно попасть даже в зону Лиги Чемпионов

Алексей Герасименко: "Зениту" будет сложно попасть даже в зону Лиги Чемпионов Экс-нападающий киевского «Динамо», «Ростсельмаша», «Ротора», «Шинника» и сборной России Алексей Герасименко в беседе с корреспондентом Rusfootball.info Владиславом Щеколдиным прокомментировал ничью «Ростова» с «Зенитом» (0:0) в 22-м туре чемпионата России.

- После матча Карпина спросили: вы скорее приобрели очко или потеряли два? Как на этот вопрос ответите вы?

- Тяжело ответить. У «Ростова» были моменты, плюс, был неназначенный пенальти. Скорее тут «Ростов» потерял два очка. При этом отмечу что судье было тяжело разобраться в том моменте, пусть он и находился близко. Это тяжелая ситуация – на повторе, когда показали – было видно что был пенальти. Но в игре это было в динамике, плюс, упал и получил травму Кузяев – судье было тяжело разобраться.

- Кузяев, Маннама, Лунёв – эти травмы следствие состояния поля, или же «зенитовцы» не умеют разминаться? В чём причина?

- Тяжело это понять. Но что значит не умеют разминаться? Они ведь не во двор вышли поиграть то. Естественно, что они профессионалы, и разминаются и готовятся нормально к игре.

Скорее всего повлияло некачественное поле. Например, при травме Кузяева было видно что голеностоп ушёл в сторону. Может быть была какая-то кочка? Но это такое дело что можно и на хорошем поле получить травму.

Игроки профессионалы, и они грамотно готовятся к играм. Но всё равно от травм никто не застрахован.

- Манчини после игры заявил что главная проблема на сейчас - это травма Мамманы. Это ключевой защитник, и что для него нет сейчас замены. Также пояснил что хотел взять ещё защитников в команду, но этого не удалось. Логично ли «Зениту» при той трансферной компании что была пенять на проблемы с составом? Или же команда просто не сбалансирована?

- Если говорить по составу «Зенита», то моё личное мнение – он не соответствует не только абмициям клуба, но и поставленным задачам на сезон. Задача стояла: победа в Лиге Европы, первое место в чемпионате и выиграть Кубок России.

В Кубке уже пролетели, в Лиге Европы – ещё посмотрим, на вторую игру. А в чемпионате дела – ни шатко, ни валко. Состав не соответствует этим задачам и клубу. Да, взяли ряд иностранцев. Да они молодые и амбициозные. Но ещё неясно на каком уровне они заиграют. В своих предыдущих клубах они не были их лидерами. Это лишь молодые и перспективные ребята.

Пока что эта перспектива не оправдывается, и ещё неясно на какой уровень эти игроки выйдут. Посмотрим. Не хочу переходить на личности. Но в таком клубе как «Зенит», да и при таких задачах на сезон – должна быть хорошая скамейка.

Прежде всего скамейка слабая – имею в виду не только тех кто сидит в запасе, но основную обойму игроков – это должно быть порядка 20-22 равноценных игрока. По крайней мере под задачи победы в Лиге Европы, чемпионате и кубке страны должно быть так. Плюс, у клуба, насколько мы знаем, бюджет порядка 150-200 миллионов. При таком-то бюджете и под такие задачи должна быть у основной команды именно такая вот обойма.

Ведь в первую очередь всё это отражается на тренировочном процессе. Если обойма хорошая, идёт качественный тренировочный процесс. А качественный тренировочный процесс и перенесётся уже на игру. Это очень важный момент?

- То есть Манчини не получил для решения этих задач необходимый инструмент?

- Причём тут получил или не получил? Он должен был прийти и сразу же получить всё? Если руководители клуба хотят результата сразу-же, то это одно, и тут идут покупки тех же Халка и Витселя и ещё ряда подобных футболистов.

А когда ведётся работа на перспективу, плюс, тренер только пришёл и работает с такой командой полгода. Плюс Манчини – европеец. Он не знает нашего языка, не знаком с нашим менталитетом. Это важный момент. Одно дело переехать в Испанию, Англию или Францию – тут у него не было бы этих проблем.

А футбольная Россия – это специфическая страна. А большой клуб – это своего рода большая семья. И когда ты приходишь сюда и не знаешь языка – проблемы начинаются даже в общении с сотрудниками клуба на базе, на стадионе – буквально везде. В этой ситуации человеку нужно дать время на адаптацию.

Но пока-что ни игра команды, ни её результаты не удовлетворяет ни болельщиков, ни зрителей, ни руководителей скорее всего.

- Валерий Карпин строит «Ростов» совсем по другому принципу, нежели это делал Бердыев. Вопрос в том, по карману ли футбол Карпина «Ростову»? По составу ли этот стиль игры для ростовчан?

- Для начала он только недавно приступил к работе. Но мне, допустим, понравилось рвение и самоотдача. Это, как говорится, в крови у ростовчан. Плюс, важно то что Карпин долго не работал тренером и изголодался по этому. На «Матч ТВ» он посмотрел - послушал многих разных специалистов, и, скорее всего – сделал для себя ряд каких-то выводов. А это важно.

Плюс, как мне кажется, у него подобрался неплохой тренерский штаб: в нём есть и иностранные специалисты, например, испанский тренер по физической подготовке. Но тут и Александр Маслов – он местный, сам играл за «Ростов», давно там работает и знает этот клуб «от и до». Плюс Александр Гутеев, которого я тоже знаю, как хорошего специалиста. Получается очень интересный сплав тренерских навыков и мыслей – мне это нравится.

Но нужно понимать, что у «Ростова» поменялось порядка 60-70% состава. Очень много игроков уходило и приходило. Да, это квалифицированные игроки, но тут нужно ждать и смотреть что из этого получится. Но по крайней мере сегодняшняя игра показала что определённая перспектива у команды есть.

- Кому, на ваш взгляд, сегодня, больше мешало плохое поле играть в футбол?

- Оно мешало всем (смеётся). И «Ростову», и «Зениту», и даже зрителям. Ведь смотреть футбол на таком газоне – это, конечно, неприятно. А играть на нём – тем более.

Единственное что ещё отмечу: всё-таки «Зенит» — это клуб с большими абмициями. Они должны были это поле измочалить так, чтобы к концу матча оно стало ещё хуже. Они должны были изворотить его по полной, но добиться результата. Это важно.

А так, мы смотрели лишь эпизоды. Как Жирков из старой гвардии рубился с Калачёвым. Как бился Иванович. А вот со стороны молодёжи, особенно иностранной – такой прыти не было на поле. Если не ошибаюсь, то кроме перекладины, у команды не было ни одного нормально удара в створ. Это для такого клуба как «Зенит» - безобразие.

Если бы мы видели под 20 ударов по воротам и множество фланговых атак – это одно дело. Ведь любая команда может проиграть или сыграть вничью. У команды может что-то не получаться, может мешать поле. Но агрессивный футбол должен быть на протяжении всех 90 минут. А мы лишь видели это у «Зенита» - на левом фланге, а у «Ростова» - на правом. В этих зонах, как говорится, действительно была словно «выжженная земля». Но ведь такое должно быть по всему полю. Тогда, при таком отношении к делу думаю, что «Зенит» сумел бы сегодня добиться другого результата.

- Насколько шансы «Зенита» на чемпионство сегодня уменьшились?

- Играть то в принципе ещё 8 туров. Это много. Но команда слишком много теряет очков с соперниками из нижней части турнирной таблицы. С теми, с кем они должны были брать их на 100%. Поэтому, думаю, что «Зениту» в этом году будет очень сложно не только достать «Локомотив», но тут и «Спартак» подбирается, и «Краснодар» неплох.

В этой ситуации «Зениту» будет сложно попасть даже в зону Лиги Чемпионов. По крайней мере по играм с «Ростовом» и «Амкаром» - оно выглядит так. Повторюсь, у команды может что-то не получаться, и где-то им может не везти с результатом. Но после них на поле должна оставаться выжженная земля. А в прошедших двух последних матчах мы это не увидели.

Со стороны футболистов «Зенита» идёт очень много разговоров. Они занимаются не футболом, а какой-то болтовнёй. Поэтому и карточек много. Они, игроки, слишком много отвлекаются. Им нужно в футбол играть, а они с судьями разговаривают.
Сегодня, 17:33
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№5 Написал: Dragon (Сегодня, 18:16) #
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Болеет за:
«Ювентус»
она и не нужна зениту,ведь в Питере до сих пор считают что нет ничего престижнее говночашки
Регистрация: 28.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:50) #
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Ну посмотрим ещё 8 туров. Но чемпионство еще возможно, а вот за бронзу будет сложно. Какие нелепые рассуждения.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Он прав, Зенит в этом году легко может остаться даже без бронзы чемпионата. Легко. Команды нет сейчас.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 17:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну авторитетный чел ..не то, что какой то манчини!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
...Но после них на поле должна оставаться выжженная земля. А в прошедших двух последних матчах мы это не увидели. ..
Еще не вечер, против прошлых игр, сегодня бились по злому...Жирков с Калачевым...песня. Не понравилось одно, кроме счета, первый раз вижу как Зенит выносит мяч на отбой....видимо Лодыгину вообще не верят.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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