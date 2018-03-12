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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: отсутствие игровой практики у Габулова не смущает
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду вратаря "Брюгге" Владимира Габулова, несмотря на отсутствие игровой практики в последнее время.
"Плохо, что нет игровой практики, но меня это не смущает. У Лунева повреждение, поэтому надо подстраховаться. У нас было бы четыре вратаря на сборе, даже если бы Лунев был полностью здоров. Надеемся, ничего серьезного и не будет. Габулова вызвали, потому что он наш вратарь. Когда есть маленькие нюансы, мы футболистов не вычеркиваем и поддерживаем. Может, это ему поможет опять занять то место, которое он заслуживает", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
"Плохо, что нет игровой практики, но меня это не смущает. У Лунева повреждение, поэтому надо подстраховаться. У нас было бы четыре вратаря на сборе, даже если бы Лунев был полностью здоров. Надеемся, ничего серьезного и не будет. Габулова вызвали, потому что он наш вратарь. Когда есть маленькие нюансы, мы футболистов не вычеркиваем и поддерживаем. Может, это ему поможет опять занять то место, которое он заслуживает", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
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