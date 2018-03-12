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Станислав Черчесов: отсутствие игровой практики у Габулова не смущает

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду вратаря "Брюгге" Владимира Габулова, несмотря на отсутствие игровой практики в последнее время.

"Плохо, что нет игровой практики, но меня это не смущает. У Лунева повреждение, поэтому надо подстраховаться. У нас было бы четыре вратаря на сборе, даже если бы Лунев был полностью здоров. Надеемся, ничего серьезного и не будет. Габулова вызвали, потому что он наш вратарь. Когда есть маленькие нюансы, мы футболистов не вычеркиваем и поддерживаем. Может, это ему поможет опять занять то место, которое он заслуживает", - цитирует Черчесова Sport24.ru.
Сегодня, 17:31
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(1)
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наглая тварь
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: AnK. (Сегодня, 18:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну Черчесов,наглён,однако!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 18:47) #
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Болеет за:
«МЮ»
А потом этот Чабан удивляется, что их не любят...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№6 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:58) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
осетин...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:58) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не смущает, конечно. Ему ведь 1000% в воротах сборной не стоять.

Цитата: Смотрящий
Довбня, Хомич, Лодыгин ( в последнее время).
Габулов лучше?

Довбня сейчас действительно лучше Габулова. Посмотрел его статистику. по этому году ему бы клуб сменить. А Габулову уже пора заканчивать. Он давно уже чужое место в рамке занимает. как из Динамо сбежал, так и заканчивать должен был.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Довбня, Хомич, Лодыгин ( в последнее время).
Габулов лучше?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Габулов неплохой воротник. Если надо время убить - ему нет равных.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
конечно не смущает,земляк все таки ...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
действительно. что бы было смущение - надо иметь хотя бы каплю совести.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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