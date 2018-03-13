Диего Коста и Кевин Гамейро не сыграют с "Локомотивом"

Нападающие "Атлетико" Диего Коста и Кевин Гамейро не сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".Отмечается, что у футболистов небольшие повреждения. С командой отправится голкипер Ян Облак, который восстановился после повреждения.Напомним, в первом матче "Атлетико" обыграл железнодорожников со счетом 3:0. Ответная игра состоится 15 марта.