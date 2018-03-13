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Диего Коста и Кевин Гамейро не сыграют с "Локомотивом"

Нападающие "Атлетико" Диего Коста и Кевин Гамейро не сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом".

Отмечается, что у футболистов небольшие повреждения. С командой отправится голкипер Ян Облак, который восстановился после повреждения.

Напомним, в первом матче "Атлетико" обыграл железнодорожников со счетом 3:0. Ответная игра состоится 15 марта.
Теги: Коста Локомотив Атлетико
Сегодня, 18:35
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(0)
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Обиженные свиньи снова понабежали, только позорят нормальных болел Спартака.
Ладно, обделывайтесь сколько влезет, на дураков не обижаются, их даже не банят здесь.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:32) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Яamon
думаю, спартачпок они даже втроем бы опустили

ваш автобус уже опустили в первом матче,кстати для лохо это рекорд 1/8 говночашки joy
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:02) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Яamon
Цитата: Сибирячок
Да они и вдевятером могут сыграть и не проиграют

думаю, спартачпок они даже втроем бы опустили

не думай - это не твоё. иди мужа корми.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Да они и вдевятером могут сыграть и не проиграют

Кто бы говорил.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: Яamon (Сегодня, 18:49) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Да они и вдевятером могут сыграть и не проиграют

думаю, спартачпок они даже втроем бы опустили
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:43) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да они и вдевятером могут сыграть и не проиграют


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Нам от этого не легче.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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