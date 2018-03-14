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Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев покинет клуб

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев покидает клуб. Такое решение будет оформлено по итогам сегодняшнего совета директоров "Динамо".

К управленцу возникли серьезные вопросы по зимней трансферной кампании клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сегодня на совете директоров будет поставлен вопрос об отставке Муравьева – и решение будет принято по итогам голосования.

"Если Муравьев получит отставку, его должность точно займет не Сергей Федоров из хоккейного "Динамо", – сообщил источник в "Динамо". Это будет человек, не известный широкому кругу болельщиков".
Теги: Муравьев Динамо
Сегодня, 19:04
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