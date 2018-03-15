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Гаджи Гаджиев: шансы на выход в четвертьфинал у "Зенита" выше, чем у "Лейпцига"

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в преддверии ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу игр с участием российских команд.

- У «Локомотива» после неудачи 0:3 в первой встрече с «Атлетико», шансов на выход в четвертьфинал Лиги Европы, не остается?

- Мы знаем, что в футболе бывают самые неожиданные результаты, они редки, но тем не менее... Предстоящий матч относится к категории именно таких игр. То есть вероятность выигрыша «Локомотива», конечно, невелика. Это может быть, но шансы у «Локо» по сравнению с «Атлетико», разумеется, небольшие. Конечно, соперник имеет слишком большой запас. И для победы хозяевам нужно забивать четыре мяча, а в основное время три как минимум. И не пропустить ни одного. Это что касается статистики — если говорить об уровне игры, то мы должны признать: команда, идущая на втором месте в чемпионате Испании, по своему классу выше, чем «Локомотив». Но и не только «Локомотив»: можно сказать, чем любая российская команда. У «Локо» мало шансов, чтобы отыграться и выйти в следующий раунд турнира, но есть шансы на то, чтобы праздновать победу в предстоящей встрече с минимальным счетом или, может быть, с разницей в два мяча. Здесь, конечно, повыше вероятность. Если вспомним прошлый матч с «Атлетико», то надо отметить, что «Локо» там не сыграл в свою силу. Недавно разговаривал с Юрием Павловичем Семным, и он сказал, что очень сложно им играть через три дня. И в силу того, что резерва не хватает, и в силу того, что нет пока привычки, адаптации к такому жесткому регламенту. Но еще я бы добавил сюда перелеты. Страна огромная, и, конечно, таких перелетов, какие совершают наш команды, конечно, ни одна команда ни в какой другой стране не совершает. И за последние дни у «Локо» было много перелетов. Транспортная усталость, что ни говори, вещь серьезная. Когда раз слетал туда и обратно — ничего, а когда летаешь систематически, это все равно нагружает. В советские времена по этому поводу специальные исследования проводились. Признано было, что тренеры в своей подготовке момент транспортной усталости всегда учитывать должны.

- В предстоящем матче с «Атлетико» не сможет принять участия голкипер Маринато Гилерме. Это осложняет хозяевам ситуацию?

- Знаете, потеря любого игрока основного состава в той или иной степени отражается на игре команды. В данном случае она, конечно, существенна. Но будем надеяться, что Антон Коченков, достойно сыгравший в матче с «Уралом», уверенно проведет эту игру. Очень важно, чтобы были уверенность и спокойствие. Думаю, что в первой игре этого железнодорожникам не хватало.

- Сумеет ли ЦСКА, уступивший дома с минимальным счетом «Лиону», результативно сыграть во Франции и взять верх над соперником по сумме двух встреч?

- Были уже у армейцев игры, когда они дома добивались худшего результата, чем на выезде. Мы это помним. Конечно же, отыграть 0:1 в гостях легче, чем те же 0:3 отыграть дома. Шансов у ЦСКА поменьше, чем у «Лиона», но все равно эти шансы несколько выше, чем у «Локо». Вообще хотел бы похвалить армейцев: находясь в непростом финансовом положении и не имея возможности вести более активную трансферную работу, за счет внутренних резервов, за счет того, что успешно готовят молодежь, они достойно выглядят и в рамках чемпионата, и в еврокубках. Сейчас они играли в Грозном и победили в этой встрече. Хорошо играли. Конечно, соперник ЦСКА по предстоящей встрече классом выше, чем «Ахмат», и матч будет куда более сложным. И думаю, что как бы они ни выстроили игру, все равно большую часть времени будут обороняться. Важно, чтобы у них проходили контратаки. Для этого у них есть достаточно быстрые форварды. В частности Муса, обладающий очень высокой скоростью. И другие футболисты армейцев неплохо играют в контратаку. Обязательно нужно надежно играть в обороне, потому что если пропускаешь гол, задача усложняется вдвойне.

- «Зенит», уступивший «Лейпцигу» в гостевом матче, может повторить счастливую историю противостояния с «Селтиком», когда, проиграв на выезде, он успешно решил задачу выхода в следующую стадию турнира дома?

- Такую же успешную историю предвидеть и ожидать сложно. Но то, что у «Зенита» шансов выйти в следующий раунд не меньше, чем у соперника, - однозначно. Гол на чужом поле помогает ему здесь. У «Зенита» наибольшие шансы среди трех наших команд. Хочется, чтобы он ими воспользовался. Хочется, чтобы или две, или хотя бы одна наша команда вышла в следующую стадию Лиги Европы. У «Зенита», мое мнение, шансы на победу по сумме двух встреч выше, чем у «Лейпцига». Не могу сказать, что заметно выше, но думаю, что в домашней встрече больше шансов у «Зенита». Они играют дома, на своем поле в Лиге Европы они играли как правило лучше, они забили гол на выезде, их потенциал не ниже, чем потенциальные возможности «Лейпцига».
Теги: Гаджиев Зенит ЦСКА Локомотив
Сегодня, 08:19
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4
(4)
№4 Написал: Clover (Сегодня, 09:29) #
  • -8
  •  (8)
online

Это он про 1/4 Кубка России? Не, ну выше, че...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:24) #
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Метру виднее,

А дециметру как? Видно или не видно?
Чабан, я понимаю, что школу ты так и не закончил, но тогда н а х у я ты здесь серишь своей безграмотной чушью? Овцы тебя уже не слушают?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Метру виднее, но мне кажется дальше пройдёт Немецкая команда. Эта команда мне напомнила прежнюю немецкую команду-машину, команду роботов, чётко исполняющих заложенную в них программу. Если после поражения в Шотландии в первом матче я был уверен на сто %, что Зенит пройдёт Селтик, то здесь наоборот, прогноз будет не в пользу нашей команды, очень уж силён "Лейпциг" в командной игре, да и индивидуально они сильнее..Почему говорю, только о Зените? Потому что они имеют самый большой шанс из наших команд выйти в 1/4-ю.. А, так, дай Бог, чтоб Зенит и ЦСКА использовали свои шансы. Ну а, "Локо" желаю успеха в следующей лиге Чемпионов..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:26) #
  • -2
  •  (2)

ya dumayu leipzig pobedit/im mojno igrat po schetu, a zenit budet atakovat!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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