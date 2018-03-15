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Славолюб Муслин: никогда не сомневался, что из Евсеева получится хороший тренер

Бывший главный тренер "Локомотива", "Краснодара" и "Амкара" Славолюб Муслин прокомментировал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера пермского клуба.

"Конечно, я помню Вадима Евсеева. У нас прекрасные отношения. Я никогда не сомневался, что из него получится хороший тренер. Вадим – отличный парень, и он обладает всеми качествами, которые нужны тренеру. Надеюсь, что у него будут хорошие результаты.

Он был ассистентом, потом ушел в команду второй лиги, и я знаю, что он там хорошо работал. Мне рассказывал Бранко Йовичич, выступавший за "Амкар", что Евсеев много работает с игроками и как тренер он ему нравился. Я уверен, что у Вадима всё получится.

Сначала, когда я пришёл в "Локомотив", у нас были сложные отношения, потому что мы друг друга не знали. Но потом мы познакомились, поняли друг друга, и наши отношения стали отличными.

Когда я прощался с "железнодорожниками", Вадим провожал меня и был очень расстроен, что я ушёл. После этого я снова работал в России, и мы с ним часто виделись в Москве", - передает слова Муслина "Чемпионат".
Теги: Муслин Амкар Евсеев
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