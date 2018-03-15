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Александр Кокорин получил травму в матче с "Лейпцигом"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" получил травму.

Форвард сборной России получил по ноге в одном из единоборств и был заменен. Футболиста везли к скамейке запасных на электрокаре – он был в слезах.
Сегодня, 21:18
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№9 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Так и придется вызывать в сборную Дзюбу.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сашко держись. Держись хоть как нибкдь.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: Archangel г Череповец (Сегодня, 21:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Присоединюсь, Здоровья теске.
Регистрация: 20.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: AnK. (Сегодня, 21:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья Кокорину. Дай Бог,чтоб не так всё сложно.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№5 Написал: xzerti (Сегодня, 21:45) #
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Надоело про*бывать деньги в БК Нашел норм сайт king-ball. ru уже неделю в плюсе! Думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 15.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:37) #
  • +8
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online
Болеет за:
ЦСКА
лишь бы не кресты
иначе это даже ирония над иронией(


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Здоровья!!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: trent (Сегодня, 21:23) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорину здоровья! главное, чтобы не кресты...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 21:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да заепли уже эти травмы!!!здоровья сане и пусть это будет простот ушиб!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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