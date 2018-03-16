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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Михаил Грушевский: мне позвонил оперный певец Василий Ладюк и спел оду Головину
Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью Rusfootball.info прокомментировал выход "армейцев" в четвертьфинал Лиги Европы после победы по сумме двух матчей над "Лионом" (0:1, 3:2).
- Гамма эмоций! - начал Грушевский. - Это был футбольный вечер для России, и если история "Локомотива" была понятна, а "Зенит" имел равные шансы с соперником на выход в следующий раунд, то моя любимая команда, как мне кажется, выдала лучшую игру этого российского вечера. Безусловно, французский клуб создал нам много проблем в обороне, однако не будет забивать, что один из двух их мячей был забит после того, как мяч, судя по всему, пределы поля покинул. Но и до, и после этого "Лион" несколько моментов упустил, в том числе и в самой концовке, так что и нам где-то повезло.
При счёте 3:1 ко мне пришло воспоминание об игре на "Олд Траффорд", это был первый матч под руководством Леонида Слуцкого, и та встреча закончилась 3:3. О таком сценарии думать не хотелось, и к счастью, удалось продержаться. Игорь Акинфеев провёл выдающийся матч, просто фантастика! Справедливости ради, аналогичным образом в Санкт-Петербурге сыграл и Андрей Лунёв, но Акинфеев... У меня не хватает слов, чтобы описать его игру.
Безумно порадовало, что ЦСКА сыграл на редкость агрессивно, в атакующий футбол. Да, на последних минутах мы в основном держали в оборону, но всё равно подходили к чужим воротам. Очень рад за Мусу, который, конечно, не провёл какой-то фантастический матч, но молодец, забил, Ахмед очень старается и забитый мяч пойдёт ему на пользу.
Фантастический объём работы и фантастический гол забил Саша Головин. После этого мяча мне позвонил оперный певец Василий Ладюк, который спел оду Головину. Фантастический по исполнению удар без замаха! Цена на Александра после этой встречи повысится миллионов на 20 (смеётся). Обыгрывал, обострял, в обороне отрабатывал... Потрясающая игра Головина!
Перед игрой я выражал надежду на то, что у Мусы станет лучше получаться, а Дзагоев сыграет на своём уровне. И то, и другое осуществилось. Про Акинфеева и Головина и так всё понятно, это лидеры команды, да и с Вернблумом всё понятно. Но Муса существенно прибавляет, и Дзагоев сыграл крайне полезно. Также на пьедестал поставлю Сергея Игнашевича, который отыграл потрясающе качественно.
Костя Кучаев выдал прекрасную голевую передачу, а также похвалю Кирилла Набабкина, который свою бровку отпахал и выдал классную передачу на Мусу. Бибрас Натхо в начале встречи пару раз потерял мяч, после чего "Лион" убегал в контратаки, но потом он полностью взял себя в руки и больше таких ошибок не допускал, был крайне полезен как в атаке, так и в обороне.
В актив могут занести себе этот матч все "армейцы", вся моя любимая команда. Это лучший матч за последнее время с точки зрения баланса между обороной и атакой. Конечно, не безупречный, но очень качественный. Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с этой ярчайшей победой!
О вероятном сопернике ЦСКА в четвертьфинале:
Понятно, что "Спортинг" и "Зальцбург" - это варианты получше, чем "Атлетико" или "Арсенал". "Лейпциг" тоже не подарок, "Зенит" с ними не справился, да и никому с ними сладко не будет. Но если настраиваться на самый лёгкий жребий, то выпадет самый жесткий вариант. Нельзя рассуждать, что если выпадет "Зальцбург", то мы гарантированно в полуфинале. Здесь остались только матёрые ребята, поэтому гарантий здесь не будет. Но хотелось бы, чтобы после жеребьёвки мы могли рассуждать о плюсах и минусах, "за" и "против" предстоящего соперника, а не как было у "Локомотива" (смеётся).
- Гамма эмоций! - начал Грушевский. - Это был футбольный вечер для России, и если история "Локомотива" была понятна, а "Зенит" имел равные шансы с соперником на выход в следующий раунд, то моя любимая команда, как мне кажется, выдала лучшую игру этого российского вечера. Безусловно, французский клуб создал нам много проблем в обороне, однако не будет забивать, что один из двух их мячей был забит после того, как мяч, судя по всему, пределы поля покинул. Но и до, и после этого "Лион" несколько моментов упустил, в том числе и в самой концовке, так что и нам где-то повезло.
При счёте 3:1 ко мне пришло воспоминание об игре на "Олд Траффорд", это был первый матч под руководством Леонида Слуцкого, и та встреча закончилась 3:3. О таком сценарии думать не хотелось, и к счастью, удалось продержаться. Игорь Акинфеев провёл выдающийся матч, просто фантастика! Справедливости ради, аналогичным образом в Санкт-Петербурге сыграл и Андрей Лунёв, но Акинфеев... У меня не хватает слов, чтобы описать его игру.
Безумно порадовало, что ЦСКА сыграл на редкость агрессивно, в атакующий футбол. Да, на последних минутах мы в основном держали в оборону, но всё равно подходили к чужим воротам. Очень рад за Мусу, который, конечно, не провёл какой-то фантастический матч, но молодец, забил, Ахмед очень старается и забитый мяч пойдёт ему на пользу.
Фантастический объём работы и фантастический гол забил Саша Головин. После этого мяча мне позвонил оперный певец Василий Ладюк, который спел оду Головину. Фантастический по исполнению удар без замаха! Цена на Александра после этой встречи повысится миллионов на 20 (смеётся). Обыгрывал, обострял, в обороне отрабатывал... Потрясающая игра Головина!
Перед игрой я выражал надежду на то, что у Мусы станет лучше получаться, а Дзагоев сыграет на своём уровне. И то, и другое осуществилось. Про Акинфеева и Головина и так всё понятно, это лидеры команды, да и с Вернблумом всё понятно. Но Муса существенно прибавляет, и Дзагоев сыграл крайне полезно. Также на пьедестал поставлю Сергея Игнашевича, который отыграл потрясающе качественно.
Костя Кучаев выдал прекрасную голевую передачу, а также похвалю Кирилла Набабкина, который свою бровку отпахал и выдал классную передачу на Мусу. Бибрас Натхо в начале встречи пару раз потерял мяч, после чего "Лион" убегал в контратаки, но потом он полностью взял себя в руки и больше таких ошибок не допускал, был крайне полезен как в атаке, так и в обороне.
В актив могут занести себе этот матч все "армейцы", вся моя любимая команда. Это лучший матч за последнее время с точки зрения баланса между обороной и атакой. Конечно, не безупречный, но очень качественный. Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с этой ярчайшей победой!
О вероятном сопернике ЦСКА в четвертьфинале:
Понятно, что "Спортинг" и "Зальцбург" - это варианты получше, чем "Атлетико" или "Арсенал". "Лейпциг" тоже не подарок, "Зенит" с ними не справился, да и никому с ними сладко не будет. Но если настраиваться на самый лёгкий жребий, то выпадет самый жесткий вариант. Нельзя рассуждать, что если выпадет "Зальцбург", то мы гарантированно в полуфинале. Здесь остались только матёрые ребята, поэтому гарантий здесь не будет. Но хотелось бы, чтобы после жеребьёвки мы могли рассуждать о плюсах и минусах, "за" и "против" предстоящего соперника, а не как было у "Локомотива" (смеётся).
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