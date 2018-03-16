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Виктор Гончаренко: выборы – это святое, но если переносить тур, то всем командам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно решения РФПЛ перенести матч 23-го тура ЦСКА - "Амкар" с 18 марта на 18 апреля.

На ту же дату перенесены игры "Зенит" – "Динамо" и "Локомотив" – "Ахмат", а встреча "Рубин" – «Спартак» перенесена с 18 на 17 марта.

"Мне тяжело принять перенос тура. Понимаю, что президентские выборы – это святое, но если переносить тур, то всем командам, чтобы все были в одних условиях", – передает слова Гончаренко ТАСС.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 12:36
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№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Батька
Все для Локо делается им перерывчик после Атлетико, на месяц вперед двинули игру на теплую погоду .... а Спартак на бейся с автобусом в Казани при - 20 !!!

Откажитесь, вам не впервой. Не Локо, или Зенит с ЦСКА календарь составляли и дату выборов назначали, играл бы Спартак вчера в ЛЕ, тоже перенесли бы на апрель. А по сути Гончаренко прав, надо было переносить тур целиком.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 12:44) #
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да странно ...и правда ... Спартак надо было тоже перенести на апрель ... завтра в казани - 20 мля, поле огород, будет опять кошмар а не футбол !

Все для Локо делается им перерывчик после Атлетико, на месяц вперед двинули игру на теплую погоду .... а Спартак на бейся с автобусом в Казани при - 20 !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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