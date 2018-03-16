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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Гончаренко: выборы – это святое, но если переносить тур, то всем командам
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно решения РФПЛ перенести матч 23-го тура ЦСКА - "Амкар" с 18 марта на 18 апреля.
На ту же дату перенесены игры "Зенит" – "Динамо" и "Локомотив" – "Ахмат", а встреча "Рубин" – «Спартак» перенесена с 18 на 17 марта.
"Мне тяжело принять перенос тура. Понимаю, что президентские выборы – это святое, но если переносить тур, то всем командам, чтобы все были в одних условиях", – передает слова Гончаренко ТАСС.
На ту же дату перенесены игры "Зенит" – "Динамо" и "Локомотив" – "Ахмат", а встреча "Рубин" – «Спартак» перенесена с 18 на 17 марта.
"Мне тяжело принять перенос тура. Понимаю, что президентские выборы – это святое, но если переносить тур, то всем командам, чтобы все были в одних условиях", – передает слова Гончаренко ТАСС.
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