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Война Карреры и Питер проклятых. Главные сюжеты сезона в российском футболе


В последние годы российское кино активно осваивает нишу спортивного кино, однако практически ничего не рассказывает о современных реалиях российского футбола. Rusfootball.info решил исправить эту несправедливость - это 11 киношных сюжетов отечественного ногомяча этого года, за которые срочно пора браться сценаристам.



Фильм: Акинфауст

В главной роли: Игорь Акинфеев

Жанр: Артхаус

Сюжет: Молодой и перспективный вратарь в ночь перед игрой с английским топ-клубом продает душу дьяволу за сухарь. Он играет на ноль, но после этого начинает пропускать в каждом матче турнира, без исключений. Сможет ли он переломить проклятье?

Неожиданный поворот: Он станет антирекордсменом Лиги Чемпионов.

Спойлер: 12 лет спустя проклятье все же будет снято, и он отстоит на ноль. Нам больше будет не о чем шутить.



Фильм: Главный тренер: другая война

В главной роли: Массимо Каррера

Жанр: Шпионский триллер

Сюжет: В прошлом году главный герой пришел к победе, но новый сезон начинается неожиданно, с конфликтов и неубедительной игры. Несмотря на то, что тренер пытается игнорировать распри внутри клуба, они мешают работе на трансферном рынке и подготовке команды. Он начинает свое расследование, чтобы найти крота.

Неожиданный поворот: Почти как во втором Первом мстителе, внутри «Спартака» давно обитает своя «Гидра». Это отдельная структура внутри структуры, у которой свои цели и планы.

Спойлер: Каррера понимает, что внутри команды есть предатели, но ничего не может с этим сделать. Он продолжает бороться, но ясно, что однажды эту внутреннюю бойню он проиграет.



Фильм: Питер проклятых 2

В главной роли: Роберто Манчини

Жанр: Психологический триллер

Сюжет: Почти год назад мир узрел премьеру оригинального Питера проклятых. Его сюжет был таким: «В одном северном городе происходят таинственные события: всего за пару лет некогда перспективный тренер превращается в осточертевшего всем нытика и еле уносит ноги – хоронить карьеру в Китае. Теперь клуб ищет нового претендента; главный герой соглашается рискнуть, но, прибыв в команду, чувствует, что здесь действительно что-то не так. Напряжение растет все больше, и тренер понимает, что кто-то плетет против него интриги, и все это – один большой заговор. Но кто стоит за этим? Он начинает свое расследование»



Зрителям, судя по всему, пришлось по вкусу, а потому боссы северной студии решили продлить киношный сериал на еще один сезон, солидно увеличив бюджет. В этот раз сюжет будет точно таким же – зачем менять то, что и так хорошо работало?

Неожиданный поворот: История повторяется один-в-один, но главному герою удается спастись и продолжить карьеру в сборной Италии. Впервые история заканчивается относительным хэппи-эндом для тренера, хотя тайна питерского проклятья все еще не разгадана.

Спойлер: Боссы студии размышляют над продолжением, вполне возможно, это не конец франшизы.



Фильм: Зови меня своим форвардом

В главных ролях: Антон Заболотный, Роберто Манчини

Жанр: Романтическая комедия, драма, фильм ужасов

Сюжет: Спин-офф Питера проклятых 2. Тренер ищет забивного нападающего, но получает Антона Заболотного. Тот изо всех сил старается завоевать сердце главы команды и расположение болельщиков, но в решающие моменты просто не может забить гол. Получится ли у него преодолеть все трудности и заставить Манчини называть его своим забивным форвардом?

Неожиданный поворот: Получится, но в самом-самом конце, когда тренер уже отчается и примет решение покинуть команду.

Спойлер: Скорее всего, Антон, полный воспоминаний об этом коротком романе, отправится покорять тренеров и команды попроще.



Фильм: Без лиц

В главных ролях: «Ростов», «Рубин», «Зенит», «Спартак»

Жанр: Детектив

Сюжет: Действие начинается как в боевике 90х с Траволтой и Кейджем – «Ростов» просыпается в конце трансферного окна и обнаруживает, что лишился игрового лица и половины заявки. Дальше все закручивается еще более лихо: оказывается, что его игроки разбиты напополам и их увели «Зенит» и «Рубин». «Ростов» начинает искать, чье лицо забрать ему. Казалось бы, причем тут «Спартак»?

Неожиданный поворот: «Ростов» закупается, берет Валерия Карпина и забирает лицо «Спартака»

Спойлер: Обмен оказывается бессмысленным – в финале никто не приходит к успеху.



Фильм: Залечь на дно в Брюгге

В главной роли: Владимир Габулов

Жанр: Комедия, приключения

Сюжет: Стареющий вратарь не показывает фантастического уровня игры, но тем не менее вызывается в сборную. В то время как общественность гадает почему, главный герой вместе с другом Станиславом проворачивает грандиозную аферу.

Неожиданный поворот: Вратарь вдруг переезжает из Тулы в Брюгге, чем взрывает мозг всем любителям футбола и географии.

Спойлер: Там он пропускает кучу голов, но все равно становится чемпионом. Шах и мат, неверившие!



Фильм: Отступники

В главной роли: Артем Дзюба, Олег Шатов и Роберто Манчини

Жанр: Триллер

Сюжет: Новый главный тренер выживает из команды двух футболистов. Они полны решимости доказать, что состоятельны и готовы играть, но теперь им предстоит действовать по другую сторону баррикад. Какую цену они готовы заплатить за справедливость?

Неожиданный поворот: Один из них заплатит по полной, отказавшись от денег и получив травму, пролетев мимо домашнего чемпионата мира. Другой будет много и громко говорить, но в итоге не пожертвует ничем.

Спойлер: Состоятельность докажут оба, тренер в этой борьбе проиграет.



Фильм: Универсальный солдат

В главных ролях: Понтус Вернблум, Виктор Гончаренко

Жанр: Боевик

Сюжет: Тренер армейской команды понимает, что у него серьезный недобор бойцов. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, он переделывает одного из своих игроков в перепрограммируемого киборга, и тот становится универсальным футболистом, готовым занимать любую позицию. Много тренировочного монтажа и мудрых советов наставника – все для любителей боевиков старой школы. Но выдержит ли герой решающие испытания?

Неожиданный поворот: Киборг модели Вернблум блестяще справляется и помогает клубу добраться до Лиги чемпионов.

Спойлер: Но в финале Понтус все же не выдерживает и покидает команду, чтобы провести остаток карьеры в тихом родном чемпионате.



Фильм: Как потерять почет и заставить всех себя ненавидеть

В главной роли: Георгий Черданцев

Жанр: Назревший трагикомедийный байопик

Сюжет: Спортивный журналист и комментатор забирается все выше и выше по служебной лестнице. У него случаются прорывы и ошибки, он становится всенародно любимым, и его репортажи разбирают на цитаты. Но однажды он решает встать на темный путь и начинает строить карьеру «федерального» уровня, идя по головам и плывя по течению. Сможет ли он вернуть ускользающее уважение аудитории и измениться?

Неожиданный поворот: Журналист окончательно теряет себя, ратует за цензуру и репрессии, не готовится к эфирам и постоянно лажает, но его ЧСВ улетает на Марс.

Спойлер: Несмотря на это, он будет продолжать работать, так как главный навык – работу языком в районе чужих ягодиц – по-прежнему знает в совершенстве.



Фильм: Красно-зеленый рыцарь: возрождение легенды

В главной роли: Юрий Семин

Жанр: Драма

Сюжет: Некогда отошедшний от дел тренер-легенда возвращается, чтобы помочь клубу жизни пройти через трудный период. Как и в возвращении Темного рыцаря его ждут внутренние склоки и предательства, через которые ему предстоит продраться к победе.

Неожиданный поворот: Несмотря на общественный скепсис, тренер берет два трофея за два года работы.

Спойлер: Хотя внутренний конфликт достиг своего пика, Семин отработает в команде еще как минимум год. Красивый уход в закат и 0,5 кофе во Флоренции подождут.



Фильм: Исход: ветераны и легенды

В главных ролях: Доменико Кришито, Понтус Вернблум, Андреас Гранквист, Жоазиньо, Виктор Файзулин. В процессе переговоров: Квинси Промес и Федор Смолов, а также Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.

Жанр: Трагедия

Сюжет: По окончании одного сезона легенды и лидеры почти всех главных клубов РФПЛ понимают, что пришло время двигаться дальше. Лига остается без них, и ее будущее становится совсем туманным.

Неожиданный поворот: Федор Смолов ведет переговоры до последнего дня, но вдруг переходит в «Зенит», Квинси Промес остается в «Спартаке», Березуцкие и Игнашевич продлевают контракты и играют до ЧМ-2022. Тьфу-тьфу-тьфу, наши сценаристы пока еще дорабатывают альтернативные версии концовки.

Спойлер: Однажды лига прорвется и снова будет блистать звездами неплохого европейского уровня. Вопрос – когда?..

Петр Мельников, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Спартак Зенит Локомотив
Сегодня, 10:59
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(6)
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Максим I,
Прежде всего он зритель, для которого Черданцев должен работать и на которого Черданцеву наплевать

Этот "прежде всего зритель" пишет нам статьи. И что Черданцеву на него наплевать - мне тоже плевать и на него, и на Черданцева. Коллег надо обсуждать только среди коллег. Вот васяпроституткин никому не коллега, но его он что-то не обсуждает.
Повторюсь, не являюсь каким-то поклонником таланта Черданцева, но он хотя бы никогда не врал прелюдно и не клеветал на отдельных футболистов или команды в целом. А толстопузый это делает с завидной регулярностью - но про него здесь ни слова.
А про продажную душу - это уже настоящая клевета, оскорбляющая даже не тело, а более великое создание - душу. Мне, как православному человеку, просто стошнило от такого "сюжета". Я б на месте Игоря не побоялся ответственности и объяснил бы этому подонку, кто здесь в кедах, а кто в полукедах. Игорю, конечно, к критиканам не привыкать - но и спускать на тормозах такие оскорбления лично я бы не стал. Я бы поставил раком этого "педра" мельникова ворота и и заставил бы так мячи отбивать.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№6 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 12:06) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пролетая над гнездом кукушки......автор оттуда.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 11:57) #
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online

от души автор! поржал laughing краски в студии видно что были высокотоксичные))) или это такая фантазия бурная автора? тогда стоит только поаплодировать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 11:50) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Максим I,
Прежде всего он зритель, для которого Черданцев должен работать и на которого Черданцеву наплевать
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Buiser812 (Сегодня, 11:47) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Забавная статья, что курил автор??? hushed


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 11:34) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Очень хорошо сделано. Качественно и забавно.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Грубо и пошло. Одно дело, когда я, простой фанат, ругаю лизоблюда васюпроституткина, готового опубликовать любую ложь ради бабла и продолжения карьеры, но публично осуждать коллегу по цеху - это низость. Я не хочу обсуждать Черданцева и его карьерный рост Но кто такой пётр мельников, чтоб его обсуждать? Если коллега , то гнилой, ибо обсуждать колеег надо в своих кругах, а не выносить сор из избы. Или не коллега?
Ну а про проданную душу бесу за сухарь - за такое вааще в рыло надо давать. Такими вещами не шутят. Вот про то, что Акинфеев рекордсмен и по сухим матчам, это чмо что-то не вспомнил. А то, что вратарь не может не пропускать, он не в курсе.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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