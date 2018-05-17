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Война Карреры и Питер проклятых. Главные сюжеты сезона в российском футболе
В последние годы российское кино активно осваивает нишу спортивного кино, однако практически ничего не рассказывает о современных реалиях российского футбола. Rusfootball.info решил исправить эту несправедливость - это 11 киношных сюжетов отечественного ногомяча этого года, за которые срочно пора браться сценаристам.
Фильм: Акинфауст
В главной роли: Игорь Акинфеев
Жанр: Артхаус
Сюжет: Молодой и перспективный вратарь в ночь перед игрой с английским топ-клубом продает душу дьяволу за сухарь. Он играет на ноль, но после этого начинает пропускать в каждом матче турнира, без исключений. Сможет ли он переломить проклятье?
Неожиданный поворот: Он станет антирекордсменом Лиги Чемпионов.
Спойлер: 12 лет спустя проклятье все же будет снято, и он отстоит на ноль. Нам больше будет не о чем шутить.
Фильм: Главный тренер: другая война
В главной роли: Массимо Каррера
Жанр: Шпионский триллер
Сюжет: В прошлом году главный герой пришел к победе, но новый сезон начинается неожиданно, с конфликтов и неубедительной игры. Несмотря на то, что тренер пытается игнорировать распри внутри клуба, они мешают работе на трансферном рынке и подготовке команды. Он начинает свое расследование, чтобы найти крота.
Неожиданный поворот: Почти как во втором Первом мстителе, внутри «Спартака» давно обитает своя «Гидра». Это отдельная структура внутри структуры, у которой свои цели и планы.
Спойлер: Каррера понимает, что внутри команды есть предатели, но ничего не может с этим сделать. Он продолжает бороться, но ясно, что однажды эту внутреннюю бойню он проиграет.
Фильм: Питер проклятых 2
В главной роли: Роберто Манчини
Жанр: Психологический триллер
Сюжет: Почти год назад мир узрел премьеру оригинального Питера проклятых. Его сюжет был таким: «В одном северном городе происходят таинственные события: всего за пару лет некогда перспективный тренер превращается в осточертевшего всем нытика и еле уносит ноги – хоронить карьеру в Китае. Теперь клуб ищет нового претендента; главный герой соглашается рискнуть, но, прибыв в команду, чувствует, что здесь действительно что-то не так. Напряжение растет все больше, и тренер понимает, что кто-то плетет против него интриги, и все это – один большой заговор. Но кто стоит за этим? Он начинает свое расследование»
Зрителям, судя по всему, пришлось по вкусу, а потому боссы северной студии решили продлить киношный сериал на еще один сезон, солидно увеличив бюджет. В этот раз сюжет будет точно таким же – зачем менять то, что и так хорошо работало?
Неожиданный поворот: История повторяется один-в-один, но главному герою удается спастись и продолжить карьеру в сборной Италии. Впервые история заканчивается относительным хэппи-эндом для тренера, хотя тайна питерского проклятья все еще не разгадана.
Спойлер: Боссы студии размышляют над продолжением, вполне возможно, это не конец франшизы.
Фильм: Зови меня своим форвардом
В главных ролях: Антон Заболотный, Роберто Манчини
Жанр: Романтическая комедия, драма, фильм ужасов
Сюжет: Спин-офф Питера проклятых 2. Тренер ищет забивного нападающего, но получает Антона Заболотного. Тот изо всех сил старается завоевать сердце главы команды и расположение болельщиков, но в решающие моменты просто не может забить гол. Получится ли у него преодолеть все трудности и заставить Манчини называть его своим забивным форвардом?
Неожиданный поворот: Получится, но в самом-самом конце, когда тренер уже отчается и примет решение покинуть команду.
Спойлер: Скорее всего, Антон, полный воспоминаний об этом коротком романе, отправится покорять тренеров и команды попроще.
Фильм: Без лиц
В главных ролях: «Ростов», «Рубин», «Зенит», «Спартак»
Жанр: Детектив
Сюжет: Действие начинается как в боевике 90х с Траволтой и Кейджем – «Ростов» просыпается в конце трансферного окна и обнаруживает, что лишился игрового лица и половины заявки. Дальше все закручивается еще более лихо: оказывается, что его игроки разбиты напополам и их увели «Зенит» и «Рубин». «Ростов» начинает искать, чье лицо забрать ему. Казалось бы, причем тут «Спартак»?
Неожиданный поворот: «Ростов» закупается, берет Валерия Карпина и забирает лицо «Спартака»
Спойлер: Обмен оказывается бессмысленным – в финале никто не приходит к успеху.
Фильм: Залечь на дно в Брюгге
В главной роли: Владимир Габулов
Жанр: Комедия, приключения
Сюжет: Стареющий вратарь не показывает фантастического уровня игры, но тем не менее вызывается в сборную. В то время как общественность гадает почему, главный герой вместе с другом Станиславом проворачивает грандиозную аферу.
Неожиданный поворот: Вратарь вдруг переезжает из Тулы в Брюгге, чем взрывает мозг всем любителям футбола и географии.
Спойлер: Там он пропускает кучу голов, но все равно становится чемпионом. Шах и мат, неверившие!
Фильм: Отступники
В главной роли: Артем Дзюба, Олег Шатов и Роберто Манчини
Жанр: Триллер
Сюжет: Новый главный тренер выживает из команды двух футболистов. Они полны решимости доказать, что состоятельны и готовы играть, но теперь им предстоит действовать по другую сторону баррикад. Какую цену они готовы заплатить за справедливость?
Неожиданный поворот: Один из них заплатит по полной, отказавшись от денег и получив травму, пролетев мимо домашнего чемпионата мира. Другой будет много и громко говорить, но в итоге не пожертвует ничем.
Спойлер: Состоятельность докажут оба, тренер в этой борьбе проиграет.
Фильм: Универсальный солдат
В главных ролях: Понтус Вернблум, Виктор Гончаренко
Жанр: Боевик
Сюжет: Тренер армейской команды понимает, что у него серьезный недобор бойцов. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, он переделывает одного из своих игроков в перепрограммируемого киборга, и тот становится универсальным футболистом, готовым занимать любую позицию. Много тренировочного монтажа и мудрых советов наставника – все для любителей боевиков старой школы. Но выдержит ли герой решающие испытания?
Неожиданный поворот: Киборг модели Вернблум блестяще справляется и помогает клубу добраться до Лиги чемпионов.
Спойлер: Но в финале Понтус все же не выдерживает и покидает команду, чтобы провести остаток карьеры в тихом родном чемпионате.
Фильм: Как потерять почет и заставить всех себя ненавидеть
В главной роли: Георгий Черданцев
Жанр: Назревший трагикомедийный байопик
Сюжет: Спортивный журналист и комментатор забирается все выше и выше по служебной лестнице. У него случаются прорывы и ошибки, он становится всенародно любимым, и его репортажи разбирают на цитаты. Но однажды он решает встать на темный путь и начинает строить карьеру «федерального» уровня, идя по головам и плывя по течению. Сможет ли он вернуть ускользающее уважение аудитории и измениться?
Неожиданный поворот: Журналист окончательно теряет себя, ратует за цензуру и репрессии, не готовится к эфирам и постоянно лажает, но его ЧСВ улетает на Марс.
Спойлер: Несмотря на это, он будет продолжать работать, так как главный навык – работу языком в районе чужих ягодиц – по-прежнему знает в совершенстве.
Фильм: Красно-зеленый рыцарь: возрождение легенды
В главной роли: Юрий Семин
Жанр: Драма
Сюжет: Некогда отошедшний от дел тренер-легенда возвращается, чтобы помочь клубу жизни пройти через трудный период. Как и в возвращении Темного рыцаря его ждут внутренние склоки и предательства, через которые ему предстоит продраться к победе.
Неожиданный поворот: Несмотря на общественный скепсис, тренер берет два трофея за два года работы.
Спойлер: Хотя внутренний конфликт достиг своего пика, Семин отработает в команде еще как минимум год. Красивый уход в закат и 0,5 кофе во Флоренции подождут.
Фильм: Исход: ветераны и легенды
В главных ролях: Доменико Кришито, Понтус Вернблум, Андреас Гранквист, Жоазиньо, Виктор Файзулин. В процессе переговоров: Квинси Промес и Федор Смолов, а также Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.
Жанр: Трагедия
Сюжет: По окончании одного сезона легенды и лидеры почти всех главных клубов РФПЛ понимают, что пришло время двигаться дальше. Лига остается без них, и ее будущее становится совсем туманным.
Неожиданный поворот: Федор Смолов ведет переговоры до последнего дня, но вдруг переходит в «Зенит», Квинси Промес остается в «Спартаке», Березуцкие и Игнашевич продлевают контракты и играют до ЧМ-2022. Тьфу-тьфу-тьфу, наши сценаристы пока еще дорабатывают альтернативные версии концовки.
Спойлер: Однажды лига прорвется и снова будет блистать звездами неплохого европейского уровня. Вопрос – когда?..
Петр Мельников, Rusfootball.info
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