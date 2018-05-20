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Мечта сбывается. "Енисей" впервые вышел в РФПЛ
Дмитрию Аленичеву удалось за 1 год работы в Красноярске вывести "Енисей" в РФПЛ (впервые в истории клуба). А Вадим Скрипченко второй сезон подряд вылетает с различными командами в ФНЛ.
Мало кто рассчитывал, что "Анжи", давно не знавший побед, вдруг воспрянет духом в стыках и покажет хороший футбол. Но что поражение в первой встрече с "Енисеем" будет таким болезненным, как-то не предполагалось. Дмитрий Аленичев прекрасно изучил махачкалинскую тактику, настроил своих парней и те вынесли соперника из манежа с 3:0 на табло. Но в ФНЛ тоже смотрят Лигу чемпионов, поэтому главный тренер "Енисея" перед ответным матче призывал не заниматься шапкозакидательством. А Вадим Скрипченко, напротив, заявлял о том, что "Анжи" способен реабилитироваться.
Вратарь "Анжи" Будаков к ответной встрече восстановиться не успел, поэтому Сугробову предстояло во второй раз в карьере защищать ворота махачкалинцев. Первая попытка в Красноярске была неудачной. На ответный матч перспективы были краше, учитывая, что Аленичев несколько снизил атакующий потенциал команды. Автор одного из голов Саркисов остался в запасе "Енисея", предоставив всю линию нападения для Кутьина.
Матч, а вместе с ним и все противостояние, можно было заканчивать на 17-ой минуте. К этому времени "Енисей" уже вел в счете 2:0. Это означало, что за оставшиеся 73 минуты "Анжи" должен был забивать 6 для выхода в РФПЛ. Но с такой обороной, которая была у команды Вадима Скрипченко, раскрываться вообще противопоказано. "Енисей" 2 атаки превратил в 2 гола. Сначала Кутьин здорово закинул на ход Обрадовичу, который элегантно перебросил неудачно выскочившего из ворот Сугробова. Уже в следующем по счету подходе к владениям "Анжи" отличился Семакин после хорошей передачи того же Обрадовича.
Барабан на трибунах в Каспийске как будто отбивал последние мгновения "Анжи" в статусе участника РФПЛ, постоянно меняя ритм. На 27-ой минуте дробь была заглушена ревом зрителей, когда Лескано вывалился на свидание с Филипповым, но, переиграв вратаря, в створ ворот форвард махачкалинцев попасть не сумел. Возможно, что этот момент стал самым опасным в исполнении "Анжи" за 30 минут. А ведь от хозяев требовалось больше агрессии, больше желания и активности. Но весь настрой и установку прибили быстрые голы красноярцев.
Единственным разочарованием для "Енисея" была бы травма Егора Иванова, полученная в конце первого тайма. Все же шло по плану команды Дмитрия Аленичева. Грамотно выстроенная оборона и результативные контрвыпады. Реализация "Енисея" была такой же невероятной, как и одноименная река. Но в добавленное время "Анжи" отыграл 1 мяч, когда Поку из центра штрафной после прострела расстрелял Филиппова. 5 голов за 45 минут - задача махачкалинцев на самый минимум стала легче.
Поку решил не растрачивать кураж, пойманный в концовке первой половины, и помчался вперед после перерыва. Он один шел на всю защитную линию "Енисея", вырезая неплохие передачи для партнеров. Красноярская команда даже минут на 10 прижалась к своим воротам, не поднимая головы для взгляда на чужую половину поля. И тогда Аленичев решил сделать свою атаку быстрее, выпустив вместо Кутьина Саркисова. Задумка Аленичева сработала на 57-ой минуте, когда Саркисов с Обрадовичем поймали "Анжи" на контратаке, и только ненастроенная точность не позволила Обрадовичу оформить дубль.
Знаменитая футбольная поговорка сработала на 73-ой минуте. Калмыков откликнулся на подачу Данченко и головой заколотил мяч в угол ворот Филиппова. Через минуту "Анжи" уже вел в счете. Оборона "Енисея" уже готовилась к банкету, когда Полуяхтов с близкой дистанции вколотил мяч в сетку. Тут махачкалинцы сразу поверили в себе, замаячила перед ними история "Ромы" в противостоянии с "Барселоной", раскрылись, разбежались хозяева... И получили в свои ворота пенальти. Саркисов снова на скорости поймал защитника, которому пришлось нарушать правила. Сердеров с точки был точен. И ничейного счета для "Енисея" было достаточно. Но "Анжи" решил хоть как-то скрасить конец сезона. Полуяхтов на 3-ей добавленной минуте потрясающим ударом оформил дубль, сделав счет 4:3, ставший итоговым.
"Енисей", который, по итогам первого круга ФНЛ, должен был выходить в РФПЛ напрямую, все же оформил себе путевку через стыки. И сделала это красноярская команда весьма уверенно. Можно сказать, на классе. Потому что "Анжи", особенно в первой встрече, был действительно деклассирован. Таким недееспособным "Анжи" не приходилось видеть достаточно давно. Даже при Григоряне, хоть команда и много проигрывала, был какой-то рисунок, мысль. А не просто навал, как это устроил Вадим Скрипченко в домашнем матче с "Енисеем". Белорусский специалист вчистую проиграл тренерскую дуэль Аленичеву. Глядя на тактическую подкованность Аленичева, можно еще раз задаться вопросом по поводу его провала в "Спартаке". Или не провала, если вспомнить про пресловутый "багаж". А может Аленичев способен работать только без давления, как это было в Туле и теперь в Красноярске? Возможность доказать свою состоятельность красно-белым однозначно будет.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Мало кто рассчитывал, что "Анжи", давно не знавший побед, вдруг воспрянет духом в стыках и покажет хороший футбол. Но что поражение в первой встрече с "Енисеем" будет таким болезненным, как-то не предполагалось. Дмитрий Аленичев прекрасно изучил махачкалинскую тактику, настроил своих парней и те вынесли соперника из манежа с 3:0 на табло. Но в ФНЛ тоже смотрят Лигу чемпионов, поэтому главный тренер "Енисея" перед ответным матче призывал не заниматься шапкозакидательством. А Вадим Скрипченко, напротив, заявлял о том, что "Анжи" способен реабилитироваться.
Вратарь "Анжи" Будаков к ответной встрече восстановиться не успел, поэтому Сугробову предстояло во второй раз в карьере защищать ворота махачкалинцев. Первая попытка в Красноярске была неудачной. На ответный матч перспективы были краше, учитывая, что Аленичев несколько снизил атакующий потенциал команды. Автор одного из голов Саркисов остался в запасе "Енисея", предоставив всю линию нападения для Кутьина.
Матч, а вместе с ним и все противостояние, можно было заканчивать на 17-ой минуте. К этому времени "Енисей" уже вел в счете 2:0. Это означало, что за оставшиеся 73 минуты "Анжи" должен был забивать 6 для выхода в РФПЛ. Но с такой обороной, которая была у команды Вадима Скрипченко, раскрываться вообще противопоказано. "Енисей" 2 атаки превратил в 2 гола. Сначала Кутьин здорово закинул на ход Обрадовичу, который элегантно перебросил неудачно выскочившего из ворот Сугробова. Уже в следующем по счету подходе к владениям "Анжи" отличился Семакин после хорошей передачи того же Обрадовича.
Барабан на трибунах в Каспийске как будто отбивал последние мгновения "Анжи" в статусе участника РФПЛ, постоянно меняя ритм. На 27-ой минуте дробь была заглушена ревом зрителей, когда Лескано вывалился на свидание с Филипповым, но, переиграв вратаря, в створ ворот форвард махачкалинцев попасть не сумел. Возможно, что этот момент стал самым опасным в исполнении "Анжи" за 30 минут. А ведь от хозяев требовалось больше агрессии, больше желания и активности. Но весь настрой и установку прибили быстрые голы красноярцев.
Единственным разочарованием для "Енисея" была бы травма Егора Иванова, полученная в конце первого тайма. Все же шло по плану команды Дмитрия Аленичева. Грамотно выстроенная оборона и результативные контрвыпады. Реализация "Енисея" была такой же невероятной, как и одноименная река. Но в добавленное время "Анжи" отыграл 1 мяч, когда Поку из центра штрафной после прострела расстрелял Филиппова. 5 голов за 45 минут - задача махачкалинцев на самый минимум стала легче.
Поку решил не растрачивать кураж, пойманный в концовке первой половины, и помчался вперед после перерыва. Он один шел на всю защитную линию "Енисея", вырезая неплохие передачи для партнеров. Красноярская команда даже минут на 10 прижалась к своим воротам, не поднимая головы для взгляда на чужую половину поля. И тогда Аленичев решил сделать свою атаку быстрее, выпустив вместо Кутьина Саркисова. Задумка Аленичева сработала на 57-ой минуте, когда Саркисов с Обрадовичем поймали "Анжи" на контратаке, и только ненастроенная точность не позволила Обрадовичу оформить дубль.
Знаменитая футбольная поговорка сработала на 73-ой минуте. Калмыков откликнулся на подачу Данченко и головой заколотил мяч в угол ворот Филиппова. Через минуту "Анжи" уже вел в счете. Оборона "Енисея" уже готовилась к банкету, когда Полуяхтов с близкой дистанции вколотил мяч в сетку. Тут махачкалинцы сразу поверили в себе, замаячила перед ними история "Ромы" в противостоянии с "Барселоной", раскрылись, разбежались хозяева... И получили в свои ворота пенальти. Саркисов снова на скорости поймал защитника, которому пришлось нарушать правила. Сердеров с точки был точен. И ничейного счета для "Енисея" было достаточно. Но "Анжи" решил хоть как-то скрасить конец сезона. Полуяхтов на 3-ей добавленной минуте потрясающим ударом оформил дубль, сделав счет 4:3, ставший итоговым.
"Енисей", который, по итогам первого круга ФНЛ, должен был выходить в РФПЛ напрямую, все же оформил себе путевку через стыки. И сделала это красноярская команда весьма уверенно. Можно сказать, на классе. Потому что "Анжи", особенно в первой встрече, был действительно деклассирован. Таким недееспособным "Анжи" не приходилось видеть достаточно давно. Даже при Григоряне, хоть команда и много проигрывала, был какой-то рисунок, мысль. А не просто навал, как это устроил Вадим Скрипченко в домашнем матче с "Енисеем". Белорусский специалист вчистую проиграл тренерскую дуэль Аленичеву. Глядя на тактическую подкованность Аленичева, можно еще раз задаться вопросом по поводу его провала в "Спартаке". Или не провала, если вспомнить про пресловутый "багаж". А может Аленичев способен работать только без давления, как это было в Туле и теперь в Красноярске? Возможность доказать свою состоятельность красно-белым однозначно будет.
Чемпионат России
Переходные матчи
Первый матч - 0:3
"Анжи" – "Енисей" - 4:3
Голы: Обрадович, 18, Семакин, 20, Поку, 45, Калмыков, 76, Полуяхтов, 78, Сердеров, 88, Полуяхтов, 90+3
Переходные матчи
Первый матч - 0:3
"Анжи" – "Енисей" - 4:3
Голы: Обрадович, 18, Семакин, 20, Поку, 45, Калмыков, 76, Полуяхтов, 78, Сердеров, 88, Полуяхтов, 90+3
"Анжи": Сугробов - Тетрашвили, Армаш, (Калмыков, 55), Самарджич, Полуяхтов - Данченко, Бакаев, Антон, Маркелов, (Глебов, 75), - Лескано, Поку, (Будковский, 82).
"Енисей": Филиппов - Кичин, Жиров, Гасанов - Чичерин, Фатуллаев, Иванов, (Рожков, 44), Семакин, Камеш - Кутьин, (Саркисов, 53), Обрадович, (Сердеров, 72).
"Енисей": Филиппов - Кичин, Жиров, Гасанов - Чичерин, Фатуллаев, Иванов, (Рожков, 44), Семакин, Камеш - Кутьин, (Саркисов, 53), Обрадович, (Сердеров, 72).
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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