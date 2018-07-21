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Анонс 2-го тура ФНЛ
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Жереми Бога продолжит карьеру в "Сассуоло"
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"Зенит" и "Интер" забили шесть голов на двоих (38)
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В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля (1)
В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля (1)
Вчера, 21:36
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Алексей Миронов: было очень неожиданно, когда меня вызвали на сборы основы "Локомотива" (1)
Вчера, 20:41
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом" (14)
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом" (14)
Вчера, 20:37
Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут (7)
Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут (7)
Вчера, 19:51
Ибрагимович – об игре за "МЮ": говорил Моуринью: "слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать"
Ибрагимович – об игре за "МЮ": говорил Моуринью: "слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать"
Вчера, 19:36
Дост решил вернуться в "Спортинг"
Дост решил вернуться в "Спортинг"
Вчера, 19:21
"Милан" полностью сменил совет директоров
"Милан" полностью сменил совет директоров
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"Локомотив" одержал победу в товарищеском матче
"Локомотив" одержал победу в товарищеском матче
Вчера, 18:35
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Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры (88)
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Адам Диакаби перешел из "Монако" в "Хаддерсфилд"
Адам Диакаби перешел из "Монако" в "Хаддерсфилд"
Вчера, 16:49
"ПСЖ" пожелал удачи "Спартаку" в новом сезоне (24)
"ПСЖ" пожелал удачи "Спартаку" в новом сезоне (24)
Вчера, 15:27
Источник: в молодежной команде "Спартака" появится еще один перспективный африканец (24)
Источник: в молодежной команде "Спартака" появится еще один перспективный африканец (24)
Вчера, 15:22
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (5)
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (5)
Вчера, 14:54
Президент ФНЛ: все пять клубов ФНЛ из городов чемпионата мира хотят играть на новых стадионах (1)
Президент ФНЛ: все пять клубов ФНЛ из городов чемпионата мира хотят играть на новых стадионах (1)
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Йоанн Гуркюфф перешел в "Дижон"
Йоанн Гуркюфф перешел в "Дижон"
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17-летний полузащитник "Ванкувера" Альфонсо Дэвис перейдет в "Баварию" за 12 млн долларов
17-летний полузащитник "Ванкувера" Альфонсо Дэвис перейдет в "Баварию" за 12 млн долларов
Вчера, 13:45
"Сельта" арендовала Софьяна Буфаля у "Саутгемптона"
"Сельта" арендовала Софьяна Буфаля у "Саутгемптона"
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Хамес останется в "Баварии" на предстоящий сезон
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Георгий Черданцев: народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет (26)
Георгий Черданцев: народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет (26)
Анонс 2-го тура ФНЛ
ФНЛ стартовал в начале недели, а уже под занавес семидневки состоится второй тур. Rusfootball.info анонсирует самые интересные встречи воскресенья.
Долги Факела
Чемпионат Мира закончился, и мы потихоньку начинаем погружаться в серые реалии российского футбола. Прошел только тур, а уже начались разговоры о долгах. Первые вести пошли из «Факела», оказавшийся в этом розыгрыше чудом из-за ликвидации «Тосно». В клубе на данный момент имеются долги за прошлый сезон, как перед футболистами, так и перед сотрудниками. Удивительно только, как команда прошла лицензирование. Под такие грустные вести в Воронеж прибывает амбициозный «Сочи», уступивший дома дублю «Спартака». Единственный шанс хозяев в этой встрече – это не самая удачная игра бывших питерцев на выезде.
Матч тура
Прошлый год запомнился принципиальной борьбой «Тамбова» и «Балтики» за место в зоне стыков. Победу в этом противостоянии одержали первые, но воспользоваться шансом тогда не удалось. За несколько месяцев оба клуба претерпели изменения: от тренерского штаба до набора футболистов. Однако амбиции выйти в РФПЛ сохранились у обоих коллективов. Первый тур закончился удачно для тамбовчан, а вот топовый состав «Балтики» щелкнула разгромно «Тюмень». Теперь у калининградцев есть возможность реабилитироваться перед своими болельщиками дома.
Ажиотаж в Волгограде
После Мундиаля «Ротору» в наследство досталась шикарная арена. Билеты на матч с «Лучом» уже вовсю расходились в середине недели. За четыре дня до начала было распродано больше десяти тысяч. Поэтому без аудитории данная встреча не останется. «Ротор» стартовал с ничейного исхода с «Краснодаром-2», а вот дальневосточником не повезло с реализацией и удачей, которая благоволила «Химкам». Прошлой весной данные команды уже играли на новой арене и тогда разошлись на шесть голов. Посмотрим, получится ли повторить то достижение на этот раз.
Вторая победа СКА?
Хабаровчане на старте разминаются на новичках лиги. Дома был разгромлен «Армавир», а теперь есть шанс упрочить лидерство с молодежью «Краснодара». «Быки» второй раз будут играть дома с крепким коллективом. Если с «Сибирью» удалось выцарапать ничейный исход, то со СКА будет посложнее. Однако главный тренер "Краснодара" не собирается играть от обороны и первый матч, по его словам, дал уверенность игрокам, что они могут играть с позиции силы в ФНЛ.
Сюрприз от «Тюмени»
Сибирское руководство удивило многих своей трансферной политикой этим летом. Ряд опытных игроков отправились в «Тюмень» и уже в первом матче не оставили шансов претенденту на выход в РПЛ – «Балтике». У «Нижнего Новгорода» возникли небольшие проблемы в Саранске, где была добыта только ничья. Данная встреча немного прояснит ситуацию с гостями: была ли победа в первом туре случайностью, либо команда всерьез готова потягаться за самые высокие места в этом сезоне.
2-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Долги Факела
Чемпионат Мира закончился, и мы потихоньку начинаем погружаться в серые реалии российского футбола. Прошел только тур, а уже начались разговоры о долгах. Первые вести пошли из «Факела», оказавшийся в этом розыгрыше чудом из-за ликвидации «Тосно». В клубе на данный момент имеются долги за прошлый сезон, как перед футболистами, так и перед сотрудниками. Удивительно только, как команда прошла лицензирование. Под такие грустные вести в Воронеж прибывает амбициозный «Сочи», уступивший дома дублю «Спартака». Единственный шанс хозяев в этой встрече – это не самая удачная игра бывших питерцев на выезде.
Матч тура
Прошлый год запомнился принципиальной борьбой «Тамбова» и «Балтики» за место в зоне стыков. Победу в этом противостоянии одержали первые, но воспользоваться шансом тогда не удалось. За несколько месяцев оба клуба претерпели изменения: от тренерского штаба до набора футболистов. Однако амбиции выйти в РФПЛ сохранились у обоих коллективов. Первый тур закончился удачно для тамбовчан, а вот топовый состав «Балтики» щелкнула разгромно «Тюмень». Теперь у калининградцев есть возможность реабилитироваться перед своими болельщиками дома.
Ажиотаж в Волгограде
После Мундиаля «Ротору» в наследство досталась шикарная арена. Билеты на матч с «Лучом» уже вовсю расходились в середине недели. За четыре дня до начала было распродано больше десяти тысяч. Поэтому без аудитории данная встреча не останется. «Ротор» стартовал с ничейного исхода с «Краснодаром-2», а вот дальневосточником не повезло с реализацией и удачей, которая благоволила «Химкам». Прошлой весной данные команды уже играли на новой арене и тогда разошлись на шесть голов. Посмотрим, получится ли повторить то достижение на этот раз.
Вторая победа СКА?
Хабаровчане на старте разминаются на новичках лиги. Дома был разгромлен «Армавир», а теперь есть шанс упрочить лидерство с молодежью «Краснодара». «Быки» второй раз будут играть дома с крепким коллективом. Если с «Сибирью» удалось выцарапать ничейный исход, то со СКА будет посложнее. Однако главный тренер "Краснодара" не собирается играть от обороны и первый матч, по его словам, дал уверенность игрокам, что они могут играть с позиции силы в ФНЛ.
Сюрприз от «Тюмени»
Сибирское руководство удивило многих своей трансферной политикой этим летом. Ряд опытных игроков отправились в «Тюмень» и уже в первом матче не оставили шансов претенденту на выход в РПЛ – «Балтике». У «Нижнего Новгорода» возникли небольшие проблемы в Саранске, где была добыта только ничья. Данная встреча немного прояснит ситуацию с гостями: была ли победа в первом туре случайностью, либо команда всерьез готова потягаться за самые высокие места в этом сезоне.
2-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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