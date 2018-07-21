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Анонс 2-го тура ФНЛ

ФНЛ стартовал в начале недели, а уже под занавес семидневки состоится второй тур. Rusfootball.info анонсирует самые интересные встречи воскресенья.












Долги Факела

Чемпионат Мира закончился, и мы потихоньку начинаем погружаться в серые реалии российского футбола. Прошел только тур, а уже начались разговоры о долгах. Первые вести пошли из «Факела», оказавшийся в этом розыгрыше чудом из-за ликвидации «Тосно». В клубе на данный момент имеются долги за прошлый сезон, как перед футболистами, так и перед сотрудниками. Удивительно только, как команда прошла лицензирование. Под такие грустные вести в Воронеж прибывает амбициозный «Сочи», уступивший дома дублю «Спартака». Единственный шанс хозяев в этой встрече – это не самая удачная игра бывших питерцев на выезде.

Матч тура

Прошлый год запомнился принципиальной борьбой «Тамбова» и «Балтики» за место в зоне стыков. Победу в этом противостоянии одержали первые, но воспользоваться шансом тогда не удалось. За несколько месяцев оба клуба претерпели изменения: от тренерского штаба до набора футболистов. Однако амбиции выйти в РФПЛ сохранились у обоих коллективов. Первый тур закончился удачно для тамбовчан, а вот топовый состав «Балтики» щелкнула разгромно «Тюмень». Теперь у калининградцев есть возможность реабилитироваться перед своими болельщиками дома.

Ажиотаж в Волгограде

После Мундиаля «Ротору» в наследство досталась шикарная арена. Билеты на матч с «Лучом» уже вовсю расходились в середине недели. За четыре дня до начала было распродано больше десяти тысяч. Поэтому без аудитории данная встреча не останется. «Ротор» стартовал с ничейного исхода с «Краснодаром-2», а вот дальневосточником не повезло с реализацией и удачей, которая благоволила «Химкам». Прошлой весной данные команды уже играли на новой арене и тогда разошлись на шесть голов. Посмотрим, получится ли повторить то достижение на этот раз.

Вторая победа СКА?

Хабаровчане на старте разминаются на новичках лиги. Дома был разгромлен «Армавир», а теперь есть шанс упрочить лидерство с молодежью «Краснодара». «Быки» второй раз будут играть дома с крепким коллективом. Если с «Сибирью» удалось выцарапать ничейный исход, то со СКА будет посложнее. Однако главный тренер "Краснодара" не собирается играть от обороны и первый матч, по его словам, дал уверенность игрокам, что они могут играть с позиции силы в ФНЛ.

Сюрприз от «Тюмени»

Сибирское руководство удивило многих своей трансферной политикой этим летом. Ряд опытных игроков отправились в «Тюмень» и уже в первом матче не оставили шансов претенденту на выход в РПЛ – «Балтике». У «Нижнего Новгорода» возникли небольшие проблемы в Саранске, где была добыта только ничья. Данная встреча немного прояснит ситуацию с гостями: была ли победа в первом туре случайностью, либо команда всерьез готова потягаться за самые высокие места в этом сезоне.

2-й тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Балтика Тамбов
Вчера, 23:40
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