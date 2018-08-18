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Станислав Крицюк: Галицкий сказал, что мы хорошо сыграли против "Спартака"

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против московского "Спартака".

– Результат, я думаю, не надо говорить, что нас не устраивает, – признался игрок. – Впечатления? Кажется, это была наша лучшая игра в чемпионате за последние туры. Качество было, были единоборства, в которых мы не уступали и даже выигрывали. Считаю, что должны были побеждать по такой игре. Где-то не повезло, но парни молодцы и играли хорошо, а где-то допустили ошибки, которыми "Спартак" воспользовался.

– Насколько судейские решения были грамотными сегодня?
– Давайте без обсуждения судейских решений? Потому что надо пересматривать моменты.

– Как вы опишите гол "Спартака"?
– Подача, скидка – и ЗеЛуиш умеет выпрыгивать, у "Спартака" ставка на это. Он умеет играть головой, что с ним сложно бороться. Будем делать выводы, чтобы этому в будущем противостоять.

– Показалось, что "Спартак" удивил и провел свой худший матч за последнее время?
– Я считаю, что это мы удивили. Мы удивили всех, и тот же "Спартак". Мы должны были брать три очка. Конечно, хорошая игра дает возможность размышлять на перспективу в плане развития. Но без трех очков – это не то, что важно. Надо выигрывать. Будем работать над своими ошибками, улучшать нашу игру, чтобы побеждать.

– Сергей Николаевич Галицкий похвалил команду или был чем-то недоволен, возможно?
– В осносном он высказался, что мы хорошо сыграли и не совсем заслужили поражения. Но это футбол.

– Руководство ставит официальные задачи на сезон?
– Нет, не ставит.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Галицкий Краснодар Спартак
Сегодня, 22:18
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№4 Написал: Юрий Николов (Сегодня, 23:34) #
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Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Но дело в том что,Спартак тупо встал во 2 тайме,все силы были оставлены в матче с Паок,тем более в 10 играли,так что не вы удивили, а мы устали,аналетик мля.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: РостовПапа (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
И как сказала Мохен Шмидт на той неделе
Так дай же Бог иметь нам то що они имели - ой, йой
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я тоже считаю, что вы сыграли хорошо. Всю жизнь так играйте. Молодцы!


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
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