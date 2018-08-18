Станислав Крицюк: Галицкий сказал, что мы хорошо сыграли против "Спартака"

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против московского "Спартака".– Результат, я думаю, не надо говорить, что нас не устраивает, – признался игрок. – Впечатления? Кажется, это была наша лучшая игра в чемпионате за последние туры. Качество было, были единоборства, в которых мы не уступали и даже выигрывали. Считаю, что должны были побеждать по такой игре. Где-то не повезло, но парни молодцы и играли хорошо, а где-то допустили ошибки, которыми "Спартак" воспользовался.– Давайте без обсуждения судейских решений? Потому что надо пересматривать моменты.– Подача, скидка – и ЗеЛуиш умеет выпрыгивать, у "Спартака" ставка на это. Он умеет играть головой, что с ним сложно бороться. Будем делать выводы, чтобы этому в будущем противостоять.– Я считаю, что это мы удивили. Мы удивили всех, и тот же "Спартак". Мы должны были брать три очка. Конечно, хорошая игра дает возможность размышлять на перспективу в плане развития. Но без трех очков – это не то, что важно. Надо выигрывать. Будем работать над своими ошибками, улучшать нашу игру, чтобы побеждать.– В осносном он высказался, что мы хорошо сыграли и не совсем заслужили поражения. Но это футбол.– Нет, не ставит.www.rusfootball.info