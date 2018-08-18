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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Станислав Крицюк: Галицкий сказал, что мы хорошо сыграли против "Спартака"
Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против московского "Спартака".
– Результат, я думаю, не надо говорить, что нас не устраивает, – признался игрок. – Впечатления? Кажется, это была наша лучшая игра в чемпионате за последние туры. Качество было, были единоборства, в которых мы не уступали и даже выигрывали. Считаю, что должны были побеждать по такой игре. Где-то не повезло, но парни молодцы и играли хорошо, а где-то допустили ошибки, которыми "Спартак" воспользовался.
– Насколько судейские решения были грамотными сегодня?
– Давайте без обсуждения судейских решений? Потому что надо пересматривать моменты.
– Как вы опишите гол "Спартака"?
– Подача, скидка – и ЗеЛуиш умеет выпрыгивать, у "Спартака" ставка на это. Он умеет играть головой, что с ним сложно бороться. Будем делать выводы, чтобы этому в будущем противостоять.
– Показалось, что "Спартак" удивил и провел свой худший матч за последнее время?
– Я считаю, что это мы удивили. Мы удивили всех, и тот же "Спартак". Мы должны были брать три очка. Конечно, хорошая игра дает возможность размышлять на перспективу в плане развития. Но без трех очков – это не то, что важно. Надо выигрывать. Будем работать над своими ошибками, улучшать нашу игру, чтобы побеждать.
– Сергей Николаевич Галицкий похвалил команду или был чем-то недоволен, возможно?
– В осносном он высказался, что мы хорошо сыграли и не совсем заслужили поражения. Но это футбол.
– Руководство ставит официальные задачи на сезон?
– Нет, не ставит.
Источник: www.rusfootball.info
– Результат, я думаю, не надо говорить, что нас не устраивает, – признался игрок. – Впечатления? Кажется, это была наша лучшая игра в чемпионате за последние туры. Качество было, были единоборства, в которых мы не уступали и даже выигрывали. Считаю, что должны были побеждать по такой игре. Где-то не повезло, но парни молодцы и играли хорошо, а где-то допустили ошибки, которыми "Спартак" воспользовался.
– Насколько судейские решения были грамотными сегодня?
– Давайте без обсуждения судейских решений? Потому что надо пересматривать моменты.
– Как вы опишите гол "Спартака"?
– Подача, скидка – и ЗеЛуиш умеет выпрыгивать, у "Спартака" ставка на это. Он умеет играть головой, что с ним сложно бороться. Будем делать выводы, чтобы этому в будущем противостоять.
– Показалось, что "Спартак" удивил и провел свой худший матч за последнее время?
– Я считаю, что это мы удивили. Мы удивили всех, и тот же "Спартак". Мы должны были брать три очка. Конечно, хорошая игра дает возможность размышлять на перспективу в плане развития. Но без трех очков – это не то, что важно. Надо выигрывать. Будем работать над своими ошибками, улучшать нашу игру, чтобы побеждать.
– Сергей Николаевич Галицкий похвалил команду или был чем-то недоволен, возможно?
– В осносном он высказался, что мы хорошо сыграли и не совсем заслужили поражения. Но это футбол.
– Руководство ставит официальные задачи на сезон?
– Нет, не ставит.
Источник: www.rusfootball.info
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