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Стали известны системные требования игры FIFA 19

EA Sports объявила системные требования футбольного симулятора FIFA 19.

Минимальные требования

ОС: Windows 7/8.1/10, 64 bit
Процессор: i3-2100 @ 3.1GHz или AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: GTX 460 или R7 260
DirectX: 11
Место на жестком диске: как минимум 50 ГБ

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10, 64 bit
Процессор: i3 6300t
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: GTX 670 или R9 270x
DirectX: 12
Место на жестком диске: как минимум 50 ГБ

FIFA 19 поступит в продажу 28 сентября 2018 года сразу на всех основных платформах: PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.
Теги: FIFA
Сегодня, 11:12
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