Стали известны системные требования игры FIFA 19

EA Sports объявила системные требования футбольного симулятора FIFA 19.Минимальные требованияОС: Windows 7/8.1/10, 64 bitПроцессор: i3-2100 @ 3.1GHz или AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHzОперативная память: 8 ГБВидеокарта: GTX 460 или R7 260DirectX: 11Место на жестком диске: как минимум 50 ГБРекомендуемые требованияОС: Windows 10, 64 bitПроцессор: i3 6300tОперативная память: 8 ГБВидеокарта: GTX 670 или R9 270xDirectX: 12Место на жестком диске: как минимум 50 ГБFIFA 19 поступит в продажу 28 сентября 2018 года сразу на всех основных платформах: PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.