Дмитрий Стоцкий: у "Краснодара" мяч сегодня не летел в ворота

Защитник ФК "Краснодар" Дмитрий Стоцкий прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против грозненского "Ахмата".–Конечно, каждое поражение обидно. Могли приблизиться к лидеру, поэтому жаль потерять очки в такой ситуации.– Я не думаю, что изменилось что-то по игре. Первый тайм соперник начал агрессивно, много держал мяч, да и мы ему много позволили. Во второй половине мы владели преимуществом, но привезли себе нелепый гол. Тяжело было вскрывать оборону после этого. Мяч сегодня вообще не летел в ворота.– Я думаю, судья немного разбил игру на эпизоды. Каждый стык – это был свисток, что затормаживало игру. Отсюда и такие эмоции.– Пока силы есть у всех, я думаю. Я думаю, это просто осечки. Дальше будем играть в свою игру и результат придет. Ведь физически чувствуем себя неплохо.: www.rusfootball.info