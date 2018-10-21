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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Дмитрий Стоцкий: у "Краснодара" мяч сегодня не летел в ворота
Защитник ФК "Краснодар" Дмитрий Стоцкий прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче против грозненского "Ахмата".
– "Спартак" и "Зенит" проиграли свои матчи. Расстроены тем, что не удалось укрепить свое преимущество?
–Конечно, каждое поражение обидно. Могли приблизиться к лидеру, поэтому жаль потерять очки в такой ситуации.
– У команды была впечатляющая серия, а сейчас два подряд поражения.
– Я не думаю, что изменилось что-то по игре. Первый тайм соперник начал агрессивно, много держал мяч, да и мы ему много позволили. Во второй половине мы владели преимуществом, но привезли себе нелепый гол. Тяжело было вскрывать оборону после этого. Мяч сегодня вообще не летел в ворота.
– На протяжении всего матча было много эмоций на поле. Сложный матч или соперник такой?
– Я думаю, судья немного разбил игру на эпизоды. Каждый стык – это был свисток, что затормаживало игру. Отсюда и такие эмоции.
– Команде еще предстоит сыграть в Лиге Европы, потом – сложные матчи в чемпионате. Уже чувствуется усталость?
– Пока силы есть у всех, я думаю. Я думаю, это просто осечки. Дальше будем играть в свою игру и результат придет. Ведь физически чувствуем себя неплохо.
Источник: www.rusfootball.info
– "Спартак" и "Зенит" проиграли свои матчи. Расстроены тем, что не удалось укрепить свое преимущество?
–Конечно, каждое поражение обидно. Могли приблизиться к лидеру, поэтому жаль потерять очки в такой ситуации.
– У команды была впечатляющая серия, а сейчас два подряд поражения.
– Я не думаю, что изменилось что-то по игре. Первый тайм соперник начал агрессивно, много держал мяч, да и мы ему много позволили. Во второй половине мы владели преимуществом, но привезли себе нелепый гол. Тяжело было вскрывать оборону после этого. Мяч сегодня вообще не летел в ворота.
– На протяжении всего матча было много эмоций на поле. Сложный матч или соперник такой?
– Я думаю, судья немного разбил игру на эпизоды. Каждый стык – это был свисток, что затормаживало игру. Отсюда и такие эмоции.
– Команде еще предстоит сыграть в Лиге Европы, потом – сложные матчи в чемпионате. Уже чувствуется усталость?
– Пока силы есть у всех, я думаю. Я думаю, это просто осечки. Дальше будем играть в свою игру и результат придет. Ведь физически чувствуем себя неплохо.
Источник: www.rusfootball.info
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