Ризван Уциев: "Краснодар" имел много моментов, но повезло "Ахмату"

Защитник футбольного клуба "Ахмат" Ризван Уциев прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром".– В первую очередь – это дисциплина и самоотдача. Было тяжело, ведь "Краснодар" является очень хорошей командой, которая умеет создавать моменты. Нам удалось сегодня выполнить установку тренера и сыграть, как надо. Забили свой момент, который имели, но было и еще несколько. "Краснодар" имел тоже много моментов, но нам сегодня повезло больше.– Главное, наверное, было перехватывать средние передачи, которые они проводят через центр. Компактно сыграть планировалось и постараться быстро создавать выход в атаку.– Это все эмоции. В некоторых моментах нам казалось, что стоит указать на нарушение. Но это нормально во время игры, эмоции. Не надо особо обращать на это внимание.www.rusfootball.info