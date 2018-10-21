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Ризван Уциев: "Краснодар" имел много моментов, но повезло "Ахмату"

Защитник футбольного клуба "Ахмат" Ризван Уциев прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром".

– Что сегодня сделал "Ахмат", чем заслужил эту победу?
– В первую очередь – это дисциплина и самоотдача. Было тяжело, ведь "Краснодар" является очень хорошей командой, которая умеет создавать моменты. Нам удалось сегодня выполнить установку тренера и сыграть, как надо. Забили свой момент, который имели, но было и еще несколько. "Краснодар" имел тоже много моментов, но нам сегодня повезло больше.

– Какая тактика была сегодня предложена вашим главным тренером на игру?
– Главное, наверное, было перехватывать средние передачи, которые они проводят через центр. Компактно сыграть планировалось и постараться быстро создавать выход в атаку.

– Тренер "Краснодара" и ваш наставник говорили после игры много про судейство. Вы можете что-то сказать по этому поводу?
– Это все эмоции. В некоторых моментах нам казалось, что стоит указать на нарушение. Но это нормально во время игры, эмоции. Не надо особо обращать на это внимание.


Источник: www.rusfootball.info
Теги: Ахмат Уциев Краснодар
Вчера, 22:31
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