Вандерсон: лучший подарок тренеру на день рождения – три очка (видео)

Нападающий "Краснодара" Вандерсон прокомментировал крупную домашнюю победу своей команды в матче, где соперником был красноярский "Енисей".– Наша команда достигла победы благодаря выдержке и спокойствию. Действительно, первый тайм наш соперник играл глубоко в защите. Нам было тяжело найти пространство для игры. Во втором тайме у нас это получилось.– Такие команды обычно хотят добиться позитивного результата, когда приезжают сюда. Нам только остается принять, что они будут испытывать нашу выдержку и спокойствие. Благодаря этим качествам мы добиваемся победы в таких играх.– Перед тренировкой мы его поздравили. Но лучший подарок – это три очка, которые мы сегодня заслужили.www.rusfootball.info