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Вандерсон: лучший подарок тренеру на день рождения – три очка (видео)

Нападающий "Краснодара" Вандерсон прокомментировал крупную домашнюю победу своей команды в матче, где соперником был красноярский "Енисей".



– Почему первый тайм получился не очень удачным для вашей команды? За счет чего удалость победить в итоге?
– Наша команда достигла победы благодаря выдержке и спокойствию. Действительно, первый тайм наш соперник играл глубоко в защите. Нам было тяжело найти пространство для игры. Во втором тайме у нас это получилось.

– Насколько это проблема для "Краснодара" – играть с такими закрытыми командами?
– Такие команды обычно хотят добиться позитивного результата, когда приезжают сюда. Нам только остается принять, что они будут испытывать нашу выдержку и спокойствие. Благодаря этим качествам мы добиваемся победы в таких играх.

– Накануне Мураду Мусаеву, главному тренеру, исполнилось 30 лет. Как поздравляли наставника?
– Перед тренировкой мы его поздравили. Но лучший подарок – это три очка, которые мы сегодня заслужили.


Источник: www.rusfootball.info
Теги: Вандерсон Краснодар Енисей Rвидео
Сегодня, 19:08
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