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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Станислав Крицюк: позиция по Мамаеву озвучена руководством и пока не менялась
Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал упущенную победу в матче против "Ростова", а также события, связанные с его одноклубником – Павлом Мамаевым, который на данный момент находится в СИЗО.
– Мы заслужили победу, – заявил вратарь. – Но, наверное, во втором уже матче подряд с "Ростовом" её упустили. Обидно! Играли хорошо, а отрезками даже отлично. После 2:0, видимо, расслабились и позволили создать моменты. Во втором тайме контролировали игру, но... Это футбол и так случается. Считаю, должны были выигрывать. У соперника было, кажется, удара три в створ или два. Обидно...
– Как оцениваете свою форму?
– Я готов на все сто, как и команда. Были трудности по составу в плане травм, но ничего страшного – у нас есть вторая игра. Ничего не изменилось для нас. Настраиваемся на две игры, которые остались у нас в этом году.
– "Краснодар" ненавидит "автобусы"?
– Неправильно говорить, что ненавидит. Просто всегда тяжело играть с командой, которая плотно обороняется в своей штрафной. В чем-то сложнее сложились для нас эти два матча с "Ростовом". Надеюсь, третий сыграем по-другому.
– Сегодня "Краснодар" представил суду положительную характеристику на Павла Мамаева. Ждете в команде возвращение этого футболиста?
– Позиция по Мамаеву принимается руководством клуба. Мы можем ждать, а можем не ждать – от нас это не зависит. Как я понимаю, позиция была уже озвучена и пока не менялась.
– Какие у вас с Павлом взаимоотношения. Что можете сказать лично о нем?
– У меня хорошие с ним взаимоотношения. Он хороший парень и обидно, что так получилось. Будем надеятся, что в скором времени все это изменится.
– Когда клуб составлял характеристику, к вам не обращались? Просто для Кокорина расписались все футболисты "Зенита"...
– Лично ко мне – нет, никто не обращался. Я не говорю, что отказался, просто никто не подходил с этим.
Источник: www.rusfootball.info
– Мы заслужили победу, – заявил вратарь. – Но, наверное, во втором уже матче подряд с "Ростовом" её упустили. Обидно! Играли хорошо, а отрезками даже отлично. После 2:0, видимо, расслабились и позволили создать моменты. Во втором тайме контролировали игру, но... Это футбол и так случается. Считаю, должны были выигрывать. У соперника было, кажется, удара три в створ или два. Обидно...
– Как оцениваете свою форму?
– Я готов на все сто, как и команда. Были трудности по составу в плане травм, но ничего страшного – у нас есть вторая игра. Ничего не изменилось для нас. Настраиваемся на две игры, которые остались у нас в этом году.
– "Краснодар" ненавидит "автобусы"?
– Неправильно говорить, что ненавидит. Просто всегда тяжело играть с командой, которая плотно обороняется в своей штрафной. В чем-то сложнее сложились для нас эти два матча с "Ростовом". Надеюсь, третий сыграем по-другому.
– Сегодня "Краснодар" представил суду положительную характеристику на Павла Мамаева. Ждете в команде возвращение этого футболиста?
– Позиция по Мамаеву принимается руководством клуба. Мы можем ждать, а можем не ждать – от нас это не зависит. Как я понимаю, позиция была уже озвучена и пока не менялась.
– Какие у вас с Павлом взаимоотношения. Что можете сказать лично о нем?
– У меня хорошие с ним взаимоотношения. Он хороший парень и обидно, что так получилось. Будем надеятся, что в скором времени все это изменится.
– Когда клуб составлял характеристику, к вам не обращались? Просто для Кокорина расписались все футболисты "Зенита"...
– Лично ко мне – нет, никто не обращался. Я не говорю, что отказался, просто никто не подходил с этим.
Источник: www.rusfootball.info
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