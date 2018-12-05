Станислав Крицюк: позиция по Мамаеву озвучена руководством и пока не менялась

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк прокомментировал упущенную победу в матче против "Ростова", а также события, связанные с его одноклубником – Павлом Мамаевым, который на данный момент находится в СИЗО.– Мы заслужили победу, – заявил вратарь. – Но, наверное, во втором уже матче подряд с "Ростовом" её упустили. Обидно! Играли хорошо, а отрезками даже отлично. После 2:0, видимо, расслабились и позволили создать моменты. Во втором тайме контролировали игру, но... Это футбол и так случается. Считаю, должны были выигрывать. У соперника было, кажется, удара три в створ или два. Обидно...– Я готов на все сто, как и команда. Были трудности по составу в плане травм, но ничего страшного – у нас есть вторая игра. Ничего не изменилось для нас. Настраиваемся на две игры, которые остались у нас в этом году.– Неправильно говорить, что ненавидит. Просто всегда тяжело играть с командой, которая плотно обороняется в своей штрафной. В чем-то сложнее сложились для нас эти два матча с "Ростовом". Надеюсь, третий сыграем по-другому.– Позиция по Мамаеву принимается руководством клуба. Мы можем ждать, а можем не ждать – от нас это не зависит. Как я понимаю, позиция была уже озвучена и пока не менялась.– У меня хорошие с ним взаимоотношения. Он хороший парень и обидно, что так получилось. Будем надеятся, что в скором времени все это изменится.– Лично ко мне – нет, никто не обращался. Я не говорю, что отказался, просто никто не подходил с этим.www.rusfootball.info