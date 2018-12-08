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Почему Спаллетти вновь проиграл «Ювентусу»? Разбор главного матча тура в Италии
Финты Роналду, привет бывшим одноклубникам от Канселу, неоднозначные ходы Лучано Спаллетти и предсказуемый итог матча. Rusfootball.info разбирает противостояние «Ювентуса» и «Интера» в центральном матче 15-го тура Серии А.
Классическая вывеска итальянского футбола, приукрашенная еще не остывшими воспоминаниями поклонников бьянконери о «Кальчополи» 2006-го года, обещала подарить болельщикам яркое и страстное противостояние. И, несмотря на предсказуемый счет и итог игры, матч получился действительно интересным.
После возвращения в Италию хорошо известный российским болельщикам по работе с «Зенитом» Лучано Спаллетти встречался с «Ювентусом» 6 раз и победил всего однажды (в одном из последних матчей в качестве главного тренера «Ромы»). Примечательно, что харизматичный итальянец тренирует уже второй клуб, который воспринимается как чуть ли не главный претендент на борьбу за титул с «Юве». Как и «Рома» с Салахом, Джеко, Де Росси и Пьяничем, так и сегодняшний «Интер» с его мощной трансферной кампанией и неудержимым лидером в лице Мауро Икарди дарит надежду всем, кто устал от гегемонии бьянконери в Серии А. Но из раза в раз команда Лучано не добивается успеха в решающих поединках. Попробуем разобраться, почему сегодня тенденция не прервалась.
«Интер» начал матч очень смело, встречая оппонентов максимально высоко. Спаллетти удивил появлением в старте Гальярдини в паре с Жоау Мариу в середине поля. Оба футболиста поочередно выдергивались в высокий прессинг, перекрывая соперникам вариант выхода в атаку через Пьянича:
Такая интенсивность сохранялась не более 10 минут – «Ювентус» очень быстро сориентировался и раз за разом находил мяч между линиями, что заканчивалось опасными подходами:
С этого момента полузащита нерадзурри опустилась играть гораздо ниже. А хозяева наоборот старались встречать соперника максимально высоко. В этом плане показателен самый опасный момент в первом тайме:
«Ювентус», стараясь поджимать «Интер» при начале атаки, получил резкую диагональ от Миранды точно в ногу активному Политано. Потрясающая обработка мяча позволила конвертировать пас в опаснейший момент, который Гальярдини не забил каким-то чудом. Буквально через 30 секунд Политано вновь создал партнерам шикарную возможность, но на этот раз уже Перишич снова простил соперников.
Во втором тайме «Интер» снова начал играть в высокий персонально ориентированный прессинг и сразу же сумел создать еще один опасный момент. И снова его не реализовал – Политано засуетился и упустил великолепную возможность открыть счет.
Со стороны «Ювентуса» главным инициатором ярких атакующих действий был Жоау Канселу. Португальский защитник, проводивший прошлый сезон как раз в составе «Интера», раз за разом лез в обыгрыш и пытался прострелить или подать в штрафную бывших одноклубников. Именно поэтому ход Спаллетти на 57 минуте вызвал удивление у многих. Лучано снял с игры креативного Политано, заменив его на еще одного центрального полузащитника – Борха Валеро. При этом на правый фланг опустился играть уже сильно «поднаевшийся» Жоау Мариу. После этой замены контрвыпады с подключением правой бровки сразу же потеряли в скорости и эффективности.
Гораздо более логичным ходом казалось усиление атакующего потенциала этой зоны, ведь Канселу регулярно заигрывался впереди, вследствие чего все самые опасные моменты в исполнении нерадзурри приходили как раз с правого фланга атаки. В свою очередь «Ювентус» таким ходом воспользовался максимально эффективно:
Вышедший на замену Борха Валеро совершил неаккуратный и ненужный фол на Пьяниче. Свободный удар был быстро и неожиданно реализован: точным переводом Матюиди отправил мяч все тому же Канселу. Португалец все-таки сумел отдать точную голевую передачу Марио Манджукичу, который и решил исход поединка.
Сразу же после пропущенного мяча Лучано Спаллетти выпустил Бальде Кейта и Лаутаро Мартинеса, но хозяева уже своего не упустили. Как итог: очередная типичная победа «Ювентуса» даже при не самой лучшей игре.
«Ювентус» продолжает отрываться от конкурентов и набирать очки «на классе». Плохая реализация и потеря концентрации в исполнении соперников, харизматичные подкаты и абсолютное превосходство вверху в исполнении Джорджо Кьеллини и итоговые «1:0» на табло – эту историю поклонники итальянского футбола наблюдают уже много лет. И, похоже, еще долго будут наблюдать.
А Лучано Спаллетти вновь проигрывает в матче с лидерами. В Чемпионате Италии, к счастью или сожалению, пока что все стабильно.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
* Фото на обложке: lapresse.it
Классическая вывеска итальянского футбола, приукрашенная еще не остывшими воспоминаниями поклонников бьянконери о «Кальчополи» 2006-го года, обещала подарить болельщикам яркое и страстное противостояние. И, несмотря на предсказуемый счет и итог игры, матч получился действительно интересным.
Спаллетти и «Ювентус»
После возвращения в Италию хорошо известный российским болельщикам по работе с «Зенитом» Лучано Спаллетти встречался с «Ювентусом» 6 раз и победил всего однажды (в одном из последних матчей в качестве главного тренера «Ромы»). Примечательно, что харизматичный итальянец тренирует уже второй клуб, который воспринимается как чуть ли не главный претендент на борьбу за титул с «Юве». Как и «Рома» с Салахом, Джеко, Де Росси и Пьяничем, так и сегодняшний «Интер» с его мощной трансферной кампанией и неудержимым лидером в лице Мауро Икарди дарит надежду всем, кто устал от гегемонии бьянконери в Серии А. Но из раза в раз команда Лучано не добивается успеха в решающих поединках. Попробуем разобраться, почему сегодня тенденция не прервалась.
Активное начало и очень много прессинга
«Интер» начал матч очень смело, встречая оппонентов максимально высоко. Спаллетти удивил появлением в старте Гальярдини в паре с Жоау Мариу в середине поля. Оба футболиста поочередно выдергивались в высокий прессинг, перекрывая соперникам вариант выхода в атаку через Пьянича:
Такая интенсивность сохранялась не более 10 минут – «Ювентус» очень быстро сориентировался и раз за разом находил мяч между линиями, что заканчивалось опасными подходами:
С этого момента полузащита нерадзурри опустилась играть гораздо ниже. А хозяева наоборот старались встречать соперника максимально высоко. В этом плане показателен самый опасный момент в первом тайме:
«Ювентус», стараясь поджимать «Интер» при начале атаки, получил резкую диагональ от Миранды точно в ногу активному Политано. Потрясающая обработка мяча позволила конвертировать пас в опаснейший момент, который Гальярдини не забил каким-то чудом. Буквально через 30 секунд Политано вновь создал партнерам шикарную возможность, но на этот раз уже Перишич снова простил соперников.
Привет от Канселу
Во втором тайме «Интер» снова начал играть в высокий персонально ориентированный прессинг и сразу же сумел создать еще один опасный момент. И снова его не реализовал – Политано засуетился и упустил великолепную возможность открыть счет.
Со стороны «Ювентуса» главным инициатором ярких атакующих действий был Жоау Канселу. Португальский защитник, проводивший прошлый сезон как раз в составе «Интера», раз за разом лез в обыгрыш и пытался прострелить или подать в штрафную бывших одноклубников. Именно поэтому ход Спаллетти на 57 минуте вызвал удивление у многих. Лучано снял с игры креативного Политано, заменив его на еще одного центрального полузащитника – Борха Валеро. При этом на правый фланг опустился играть уже сильно «поднаевшийся» Жоау Мариу. После этой замены контрвыпады с подключением правой бровки сразу же потеряли в скорости и эффективности.
Гораздо более логичным ходом казалось усиление атакующего потенциала этой зоны, ведь Канселу регулярно заигрывался впереди, вследствие чего все самые опасные моменты в исполнении нерадзурри приходили как раз с правого фланга атаки. В свою очередь «Ювентус» таким ходом воспользовался максимально эффективно:
Вышедший на замену Борха Валеро совершил неаккуратный и ненужный фол на Пьяниче. Свободный удар был быстро и неожиданно реализован: точным переводом Матюиди отправил мяч все тому же Канселу. Португалец все-таки сумел отдать точную голевую передачу Марио Манджукичу, который и решил исход поединка.
Сразу же после пропущенного мяча Лучано Спаллетти выпустил Бальде Кейта и Лаутаро Мартинеса, но хозяева уже своего не упустили. Как итог: очередная типичная победа «Ювентуса» даже при не самой лучшей игре.
Вывод
«Ювентус» продолжает отрываться от конкурентов и набирать очки «на классе». Плохая реализация и потеря концентрации в исполнении соперников, харизматичные подкаты и абсолютное превосходство вверху в исполнении Джорджо Кьеллини и итоговые «1:0» на табло – эту историю поклонники итальянского футбола наблюдают уже много лет. И, похоже, еще долго будут наблюдать.
А Лучано Спаллетти вновь проигрывает в матче с лидерами. В Чемпионате Италии, к счастью или сожалению, пока что все стабильно.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
* Фото на обложке: lapresse.it
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