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Арьен Роббен проплыл 8 км в рамках благотворительного марафона по борьбе с раком (видео)

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен принял участие в благотворительном марафоне Swim Challenge Groningen
Мероприятие было посвящено борьбе с раком, в его ходе удалось собрать 210 тысяч евро пожертвований. 35-летний Роббен в рамках акции проплыл 8 км за 2 часа и 40 минут.



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Теги: Роббен
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