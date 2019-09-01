We zijn gestart! ?? Hopelijk gaat de zwemtocht soepeler dan het startschot! ???#gsc2019 #groningenswimchallenge #umcgkankerresearchfonds pic.twitter.com/C4FJRqz82J— Arjen Robben (@ArjenRobben) August 31, 2019
Арьен Роббен проплыл 8 км в рамках благотворительного марафона по борьбе с раком (видео)
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен принял участие в благотворительном марафоне Swim Challenge Groningen
Мероприятие было посвящено борьбе с раком, в его ходе удалось собрать 210 тысяч евро пожертвований. 35-летний Роббен в рамках акции проплыл 8 км за 2 часа и 40 минут.
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