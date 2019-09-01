Арьен Роббен проплыл 8 км в рамках благотворительного марафона по борьбе с раком (видео)

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен принял участие в благотворительном марафоне Swim Challenge Groningen

Мероприятие было посвящено борьбе с раком, в его ходе удалось собрать 210 тысяч евро пожертвований. 35-летний Роббен в рамках акции проплыл 8 км за 2 часа и 40 минут.