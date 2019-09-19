Гус Хиддинк отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Китая U22

Известный нидерландский специалист Гус Хиддинк был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Китая U22, которая также является олимпийской командой страны, информирует "Чемпионат", ссылаясь Fox Sports Asia

Фото: REUTERS/Tony O'Brien

По информации издания, руководство федерации футбола Китая не устраивал стиль общения Хиддинка с прессой и результаты национальной команды. Окончательно судьбу специалиста решило поражение сборной U22 в матче с Вьетнамом.



На посту главного тренера команды Гуса сменит бывшим наставник женской сборной Китая Хао Вэй.



Хиддинк в ходе своей тренерской карьеры, которая длится с 1982 года, возглавлял такие команды, как ПСВ, "Фенербахче", "Валенсия", "Реал", "Бетис", "Челси" и "Анжи". На международном уровне Гус тренировал сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, России и Турции.