Уэйн Руни сделал подарок российскому хоккеисту Александру Овечкину Нападающий хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с партнёрами по команде посетил матч MLS "Ди Си Юнайтед" — "Сиэтл Саундерс" (2:0). pic.twitter.com/n6u2kmaC8A— 42live (@hiispiir) September 23, 2019 Россиянин пересекся у поля с известным английским нападающим Уэйном Руни, который пригласил его в раздевалку "Ди Си Юнайтед". Там хоккеисты и футболисты сделали совместное фото, а Руни подписал для Овечкина футболку. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 12:13 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Руни Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 100 1 2 3 4 5