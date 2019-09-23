Уэйн Руни сделал подарок российскому хоккеисту Александру Овечкину

Нападающий хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с партнёрами по команде посетил матч MLS "Ди Си Юнайтед" — "Сиэтл Саундерс" (2:0).

Россиянин пересекся у поля с известным английским нападающим Уэйном Руни, который пригласил его в раздевалку "Ди Си Юнайтед". Там хоккеисты и футболисты сделали совместное фото, а Руни подписал для Овечкина футболку.