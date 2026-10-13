Сутормин предрек Батракову переход в европейский топ-клуб после "Галатасарая"

Полузащитник воронежского "Факела" Алексей Сутормин оценил первые выступления Алексея Батракова в чемпионате Турции и выразил надежду, что "Галатасарай" станет для россиянина промежуточным этапом на пути в более статусный европейский клуб.

Фото: ZUMA Press Wire via Reuters Connect





"Он молодец. Пусть играет, набирается опыта, проявляет себя. Дай бог, чтобы "Галатасарай" был для Батракова перевалочным пунктом перед большим клубом в Европе. Всё в его руках, а мы следим за ним", — заявил Сутормин.

При этом полузащитник подчеркнул, что успешные выступления российских футболистов за границей имеют значение не только для самих игроков, но и для отечественного футбола в целом.



"Для страны и ребят приятно, что у нас появляются футболисты, которые уезжают в Европу и неплохо себя там проявляют. Будем надеяться, чтобы их было больше", — добавил он.



Напомним, Батраков присоединился к "Галатасараю" летом 2026 года. В пяти матчах чемпионата Турции российский полузащитник отметился двумя результативными передачами.



Уже 13 октября стамбульскому клубу предстоит домашняя встреча с "Барселоной" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.



Источник: Сутормин положительно высказался о прогрессе 21-летнего хавбека, который минувшим летом перебрался в Стамбул из московского " Локомотива ". По мнению футболиста "Факела", выступления за "Галатасарай" помогут Батракову получить необходимый опыт для дальнейшего развития карьеры.При этом полузащитник подчеркнул, что успешные выступления российских футболистов за границей имеют значение не только для самих игроков, но и для отечественного футбола в целом."Для страны и ребят приятно, что у нас появляются футболисты, которые уезжают в Европу и неплохо себя там проявляют. Будем надеяться, чтобы их было больше", — добавил он.Напомним, Батраков присоединился к "Галатасараю" летом 2026 года. В пяти матчах чемпионата Турции российский полузащитник отметился двумя результативными передачами.Уже 13 октября стамбульскому клубу предстоит домашняя встреча с "Барселоной" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.Источник: "Матч ТВ"