Сутормин предрек Батракову переход в европейский топ-клуб после "Галатасарая"

"Он молодец. Пусть играет, набирается опыта, проявляет себя. Дай бог, чтобы "Галатасарай" был для Батракова перевалочным пунктом перед большим клубом в Европе. Всё в его руках, а мы следим за ним", — заявил Сутормин.
При этом полузащитник подчеркнул, что успешные выступления российских футболистов за границей имеют значение не только для самих игроков, но и для отечественного футбола в целом.
"Для страны и ребят приятно, что у нас появляются футболисты, которые уезжают в Европу и неплохо себя там проявляют. Будем надеяться, чтобы их было больше", — добавил он.
Напомним, Батраков присоединился к "Галатасараю" летом 2026 года. В пяти матчах чемпионата Турции российский полузащитник отметился двумя результативными передачами.
Уже 13 октября стамбульскому клубу предстоит домашняя встреча с "Барселоной" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"