Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

Ташуев: вхожу в шорт-листы иностранных сборных, но и от предложений из России не отказываюсь

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал своё возможное возвращение в "Факел".
Фото: ФК "Факел"
"Не слышал, что меня рассматривают, но я всегда говорю, что подумаю над предложением, если оно поступит. Это правда, что есть намерения поработать за рубежом. Знаю, что я есть в шорт-листах иностранных сборных, но и от предложений из России не отказываюсь. С руководством "Факела" у меня отличные отношения, в ФНЛ я тоже работал, так что готов рассмотреть предложение", - сказал Ташуев в интервью Sport24.

Напомним, что Сергей Ташуев возглавлял "Факел" с 2023 по 2024 год. Он провёл в команде 21 игру, одержал шесть побед, семь раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Его уволили 26 апреля 2024 года по семейным обстоятельствам. Последним местом работы 66-летнего специалиста был грозненский "Ахмат". 28 мая 2025 года после поражения в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ против "Урала" (1:2), он подал в отставку.

В воскресенье, 28 сентября воронежцы сыграли вничью с "Чайкой" (0:0). Подопечные Игоря Шалимова не могут выиграть в Первой лиге на протяжении трёх матчей подряд. После 12 туров "Факел" занимает третье местов в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится