Ташуев: вхожу в шорт-листы иностранных сборных, но и от предложений из России не отказываюсь

"Не слышал, что меня рассматривают, но я всегда говорю, что подумаю над предложением, если оно поступит. Это правда, что есть намерения поработать за рубежом. Знаю, что я есть в шорт-листах иностранных сборных, но и от предложений из России не отказываюсь. С руководством "Факела" у меня отличные отношения, в ФНЛ я тоже работал, так что готов рассмотреть предложение", - сказал Ташуев в интервью Sport24.
Напомним, что Сергей Ташуев возглавлял "Факел" с 2023 по 2024 год. Он провёл в команде 21 игру, одержал шесть побед, семь раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Его уволили 26 апреля 2024 года по семейным обстоятельствам. Последним местом работы 66-летнего специалиста был грозненский "Ахмат". 28 мая 2025 года после поражения в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ против "Урала" (1:2), он подал в отставку.
В воскресенье, 28 сентября воронежцы сыграли вничью с "Чайкой" (0:0). Подопечные Игоря Шалимова не могут выиграть в Первой лиге на протяжении трёх матчей подряд. После 12 туров "Факел" занимает третье местов в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал своё возможное возвращение в "Факел".
