Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
0 - 2 0 2
Босния и Герцеговина2 тайм

"Исключение из РПЛ психологически сломало ребят". Тукманов - о турнирном положении "Торпедо"

Экс-президент московского "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал нынешнее положение черно-белых в турнирной таблице.
Фото: ФК "Торпедо"
- Думаю, исключение из РПЛ психологически сломало ребят. Они рассчитывали, что будут играть в РПЛ, команда будет на виду. А тут — облом, они опять вернулись в ФНЛ. Конечно, психологически ребятам это было сложно пережить. Тут целый комплекс отрицательных эмоций.

Напомним, 10 июля контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение об исключении московского "Торпедо" из числа участников Российской Премьер-Лиги на сезон 2025/2025 за попытку организации договорных матчей в сезоне-2024/25.

После 14 сыгранных туров черно-белые набрали 10 очков и располагаются на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне прямого вылета.

Источник: "Чемпионат"

