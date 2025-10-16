— Есть мнение, что перестройка связана с выходом из СИЗО совладельца клуба Леонида Соболева...
— Она в принципе уже началась. Но зачем мне лично в причинах копаться? Мы собрались делать качественную работу, исправлять ситуацию... Я не знаю. Наверное, если он хочет руководить клубом, то воспользуется появившейся возможностью, - цитирует Ковтуна "СЭ".
Вчера, 15 октября, московское "Торпедо" объявило об отставке тренерского штаба во главе с Дмитрием Парфеновым - о назначении специалиста был объявлено 13 сентября. Новым главным тренером команды стал Олег Кононов, который работал в клубе до августа текущего года.
Напомним, что ранее стало известно о выходе из СИЗО владельца клуба Леонида Соболева - напомним, что бизнесмен отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 5 лет. В отношении функционера было возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
После 14 сыгранных туров "автозаводцы" занимают последнее место в турнирной таблице Первой Лиги с 10 набранными очками в своем активе.
Ковтун рассказал, связана ли отставка тренерского штаба "Торпедо" с выходом Соболева из СИЗО
Бывший тренер "Торпедо" Юрий Ковтун высказался об отставке тренерского штаба.
Фото: ФК "Торпедо"