"Факел" одержал победу над костромским "Спартаком" в матче Первой Лиги

"Факел" выиграл у костромского "Спартака" со счетом 3:2 в матче 18-го тура Первой Лиги.
Фото: ФК "Факел"
Дубль в матче оформил нападающий "Факела" Белайди Пуси, также голом за клуб отличился атакующий полузащитник Абдула Багамаев. В составе "Спартака" из Костромы 2 раза поразил ворота воронежской команды центральный защитник Николай Тарасов.

Первая лига

18 тур

Голы: Пуси, 41, 64, Багамаев, 51 - Тарасов, 57, 68.

"Факел": Фролкин, Юрганов, Магкеев, Черов, Альшин (Гонгадзе, 78), Багамаев (Симонов, 90), Якимов (Магомедов, 78), Нетфуллин, Гиоргобиани, Уридия (Габараев, 66), Пуси (Моцпан, 90).

"Спартак" Кострома: Корец, Игнатьев, Жилмостных, Киселёв (Гарибян, 46), Тарасов, Супранович, Енин (Назаренко, 72, Бугриёв, 87), Саплинов, Тлехугов (Чурсин, 72), Немченко (Садов, 62), Чиканчи.

Предупреждения: Юрганов, 55, Пуси, 77, Садов, 79, Гонгадзе, 90+2.

