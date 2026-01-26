"У Василия есть свой штаб, это его прерогатива. Я в это не вмешиваюсь. Если Василий Владимирович скажет, что ему для помощи нужен Алексей, мы, думаю, пойдем ему навстречу. Но пока такого предложения не было", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Василий Березуцкий был назначен на должность главного тренера "Урала" 11 декабря 2025 года. На этом посту специалист сменил Мирослава Ромащенко.
Напомним, 12 января, московский ЦСКА объявил, что тренерский штаб Фабио Челестини вынужден покинуть по семейным обстоятельствам Алексей Березуцкий.
В "Урале" ответили, может ли клуб пригласить в штаб Василия Березуцкого его брата Алексея
Президент "Урала" Григорий Иванов не исключил приглашение в тренерский штаб команды Алексея Березуцкого.
Фото: ФК "Урал"