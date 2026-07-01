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"Будем обсуждать". В "Текстильщике" назвали кандидата на пост главного тренера

Гендиректор "Текстильщика" Роман Плаксин рассказал, с кем клуб проведет переговоры.
Фото: ФК "Факел"
"Да, кандидатура Пятибратова рассматривается. Он сегодня прибыл в Иваново.

Еще не общался с ним, в процессе, сегодня будем обсуждать. Он прибыл в наш город для переговоров", - сказал Плаксин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера "Текстильщика", который занимал с апреля 2024 года. По итогам минувшего сезона специалист вернул команду в Первую лигу.

Последним клубом в тренерской карьере Дмитрия Пятибратова был воронежский "Факел", в котором он работал с августа 2024 по март 2025 года.

Источник: "Чемпионат"

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