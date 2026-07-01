"Будем обсуждать". В "Текстильщике" назвали кандидата на пост главного тренера

"Да, кандидатура Пятибратова рассматривается. Он сегодня прибыл в Иваново.
Еще не общался с ним, в процессе, сегодня будем обсуждать. Он прибыл в наш город для переговоров", - сказал Плаксин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера "Текстильщика", который занимал с апреля 2024 года. По итогам минувшего сезона специалист вернул команду в Первую лигу.
Последним клубом в тренерской карьере Дмитрия Пятибратова был воронежский "Факел", в котором он работал с августа 2024 по март 2025 года.
Источник: "Чемпионат"