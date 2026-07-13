Как сообщает Metaratings, 24-летний испанец проходит медицинское обследование перед подписанием контракта с красно-белыми.
Ранее сообщалось, что "Алавес" отклонил первое предложение "Спартака" и рассчитывал выручить за защитника не менее пяти миллионов евро. Судя по всему, клубам удалось договориться о трансфере.
В прошлом сезоне Парада провел 33 матча во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.
Источник: Metaratings
Парада проходит медосмотр для "Спартака" — источник
Защитник испанского "Алавеса" Виктор Парада близок к переходу в "Спартак" — по данным Metaratings, футболист уже прибыл в Москву.
Фото: Global Look Press