Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:26
"Одно из самых ярких событий ушедшего 2018 года" - Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме памятное фото (4)
"Одно из самых ярких событий ушедшего 2018 года" - Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме памятное фото (4)
12:50
Маурисио Перейра: я решил не продлевать контракт с "Краснодаром" из-за семейных обстоятельств (2)
Маурисио Перейра: я решил не продлевать контракт с "Краснодаром" из-за семейных обстоятельств (2)
12:19
Защитник "Енисея" бьётся с китайцами Липпи, Азмун растёт в цене на радость "Рубину", Купер руководит узбеками
Защитник "Енисея" бьётся с китайцами Липпи, Азмун растёт в цене на радость "Рубину", Купер руководит узбеками
"Барселона" объявила о переходе защитника "Тулузы" Тодибо
"Барселона" объявила о подписании защитника "Тулузы" Жана-Клера Тодибо.
Контракт Тодибо с "Тулузой" истекает 30 июля 2019 года, после чего он и перейдет в "Барселону" на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Контракт Тодибо с "Тулузой" истекает 30 июля 2019 года, после чего он и перейдет в "Барселону" на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
? The complete lowdown on @jctodibo ??— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2019
? His background, his role models and much more...
? https://t.co/aSdp2VQVsf
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.