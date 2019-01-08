Новости партнеров

"Барселона" объявила о переходе защитника "Тулузы" Тодибо

"Барселона" объявила о подписании защитника "Тулузы" Жана-Клера Тодибо.

Контракт Тодибо с "Тулузой" истекает 30 июля 2019 года, после чего он и перейдет в "Барселону" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

Теги: Ла Лига Барселона Тулуза
Сегодня, 18:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.