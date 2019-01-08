"Барселона" объявила о переходе защитника "Тулузы" Тодибо

? The complete lowdown on @jctodibo ??

? His background, his role models and much more...

? https://t.co/aSdp2VQVsf — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2019

"Барселона" объявила о подписании защитника "Тулузы" Жана-Клера Тодибо.Контракт Тодибо с "Тулузой" истекает 30 июля 2019 года, после чего он и перейдет в "Барселону" на правах свободного агента.В нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.