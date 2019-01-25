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Диего Годин прошёл медобследование для перехода "Интера"

Капитан "Атлетико" Диего Годин прошёл медобследование перед летним переходом в "Интер".

По информации Football Italia, Годин подпишет с "нерадзурри" контракт до 2021 года с возможностью продления ещё на один сезон. Зарплата уругвайца в новом клубе составит 6 млн евро в год.


Теги: Ла Лига Серия А Годин Интер Атлетико
Сегодня, 12:05
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