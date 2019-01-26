Ла Лига 2018/19

# Команда И О
10 Леванте 21 26
11 Эйбар 20 25
12 Жирона 20 24
13 Эспаньол 20 24
14 Атлетик Б 20 23
15 Леганес 20 22
16 Вальядолид 20 22
17 Сельта 20 21
полная таблица

Леганес (Испания)

Леганес20:3026.01.19Эйбар
Барселона3 - 120.01.19Леганес

Эйбар (Испания)

Леганес20:3026.01.19Эйбар
Эйбар3 - 021.01.19Эспаньол

Новости партнеров

"Леганес" сыграл вничью с "Эйбаром"

"Леганес" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

21-й тур

"Леганес" - "Эйбар" - 2:2

Голы: Кике, 29 (0:1). Хоан Хордан, 36 (0:2). Эн-Несири, 46 (1:2). Эн-Несири, 67 (2:2).

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас (Арнаис, 46), Сильва, Бустинса, Ресио, Весга, Оскар Родригес (Сантос, 89), Брэйтуэйт, Эн-Несири (Мерино, 86).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Рамис, 70), Пенья, Арбилья, Кукурелья (Эскаланте, 80), Диоп, Хоан Хордан, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 71), Де Бласис.

Предупреждения: Сиовас, 35. Кукурелья, 38. Ресио, 52. Дмитрович, 66. Шарлес, 88.
Теги: Леганес Эйбар Ла Лига
Вчера, 23:41
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