Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
7 Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад 22 30
полная таблица

Барселона (Испания)

Атлетик Б10.02.19Барселона
Барселона2 - 202.02.19Валенсия

Валенсия (Испания)

Валенсия10.02.19Реал
Сосьедад
Барселона2 - 202.02.19Валенсия

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Месси стал 3-м игроком, забившим 50 голов с пенальти в Ла Лиге

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил с пенальти в матче против "Валенсии" (2:2, второй тайм) в 22-м туре Ла Лиги и стал третьим игроком в истории чемпионата Испании, забившим 50 и более голов с пенальти.

Месси забил 50-й гол с 11-метровой отметки в примере после 61-й попытки. Больше забили лишь экс-форварды "Реала" – Уго Санчес (56 из 71) и Криштиану Роналду (61 из 72).
Теги: Месси Барселона Валенсия
Вчера, 22:10
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