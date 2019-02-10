"Барселона" и "Валенсия" сыграли вничью. Черышев провёл на поле весь матч

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
Барселона (Испания)
|Атлетик Б
|10.02.19
|Барселона
|Барселона
|2 - 202.02.19
|Валенсия
Валенсия (Испания)
|Валенсия
|10.02.19
|Реал
Сосьедад
|Барселона
|2 - 202.02.19
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"Барселона" в матче 22-го тура Примеры на своем поле сумела уйти от поражения в игре с "Валенсией" (2:2). Российский нападающий, защищающий цвета "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.
Чемпионат Испании
"Барселона" – "Валенсия" 2:2
Голы: Гамейро, 24, Парехо, 32 (пенальти), Месси, 39 (пенальти), 64
"Барселона": тер Штеген, Семеду (Альба, 46), Пике, Вермален, Роберто, Ракитич, Аленья (Артур, 66), Видаль, Коутиньо (Малком, 84), Суарес, Месси.
"Валенсия": Нето, Пиччини, Латорре, Гарай, Паулиста, Коклен (Кондогбия, 72), Васс, Парехо, Черышев, Гамейро (Торрес, 40), Родриго (Мина, 79).
Предупреждения: Роберто, 31, Ракитич, 45+2, Альба, 90+1.
Чемпионат Испании
"Барселона" – "Валенсия" 2:2
Голы: Гамейро, 24, Парехо, 32 (пенальти), Месси, 39 (пенальти), 64
"Барселона": тер Штеген, Семеду (Альба, 46), Пике, Вермален, Роберто, Ракитич, Аленья (Артур, 66), Видаль, Коутиньо (Малком, 84), Суарес, Месси.
"Валенсия": Нето, Пиччини, Латорре, Гарай, Паулиста, Коклен (Кондогбия, 72), Васс, Парехо, Черышев, Гамейро (Торрес, 40), Родриго (Мина, 79).
Предупреждения: Роберто, 31, Ракитич, 45+2, Альба, 90+1.
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