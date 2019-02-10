Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
7 Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад 22 30
полная таблица

Барселона (Испания)

Атлетик Б10.02.19Барселона
Барселона2 - 202.02.19Валенсия

Валенсия (Испания)

Валенсия10.02.19Реал
Сосьедад
Барселона2 - 202.02.19Валенсия

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"Барселона" и "Валенсия" сыграли вничью. Черышев провёл на поле весь матч

"Барселона" в матче 22-го тура Примеры на своем поле сумела уйти от поражения в игре с "Валенсией" (2:2). Российский нападающий, защищающий цвета "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

Чемпионат Испании

"Барселона" – "Валенсия" 2:2

Голы: Гамейро, 24, Парехо, 32 (пенальти), Месси, 39 (пенальти), 64

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Альба, 46), Пике, Вермален, Роберто, Ракитич, Аленья (Артур, 66), Видаль, Коутиньо (Малком, 84), Суарес, Месси.

"Валенсия": Нето, Пиччини, Латорре, Гарай, Паулиста, Коклен (Кондогбия, 72), Васс, Парехо, Черышев, Гамейро (Торрес, 40), Родриго (Мина, 79).

Предупреждения: Роберто, 31, Ракитич, 45+2, Альба, 90+1.
Теги: Барселона Месси Валенсия Черышев
Вчера, 22:39
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