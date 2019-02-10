Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
...
20 Уэска 22 15
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Атлетик Б10.02.19Барселона
Барселона17.02.19Вальядолид
Сыгранные
Барселона2 - 202.02.19Валенсия
Жирона0 - 227.01.19Барселона

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Лионель Месси может пропустить матч Кубка Испании с "Реалом" из-за травмы

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".

По словам журналиста Рика Шарма, у аргентинца спазм приводящей мышцы правого бедра. Из-за повреждения форвард рискует пропустить первый полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала", который состоится 6 февраля.

Во встрече с "Валенсией" футболист оформил дубль, однако игра все равно закончилась ничьей — 2:2.

"Газета.ру"
Теги: Месси Реал Барселона
Сегодня, 08:05
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