Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Барселона (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|...
|20
|Уэска
|22
|15
|Предстоящие
|Атлетик Б
|10.02.19
|Барселона
|Барселона
|17.02.19
|Вальядолид
|Сыгранные
|Барселона
|2 - 202.02.19
|Валенсия
|Жирона
|0 - 227.01.19
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Лионель Месси может пропустить матч Кубка Испании с "Реалом" из-за травмы
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".
По словам журналиста Рика Шарма, у аргентинца спазм приводящей мышцы правого бедра. Из-за повреждения форвард рискует пропустить первый полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала", который состоится 6 февраля.
Во встрече с "Валенсией" футболист оформил дубль, однако игра все равно закончилась ничьей — 2:2.
"Газета.ру"
По словам журналиста Рика Шарма, у аргентинца спазм приводящей мышцы правого бедра. Из-за повреждения форвард рискует пропустить первый полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала", который состоится 6 февраля.
Во встрече с "Валенсией" футболист оформил дубль, однако игра все равно закончилась ничьей — 2:2.
"Газета.ру"
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