Лионель Месси может пропустить матч Кубка Испании с "Реалом" из-за травмы

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".По словам журналиста Рика Шарма, у аргентинца спазм приводящей мышцы правого бедра. Из-за повреждения форвард рискует пропустить первый полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала", который состоится 6 февраля.Во встрече с "Валенсией" футболист оформил дубль, однако игра все равно закончилась ничьей — 2:2.