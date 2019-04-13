Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 32 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес 31 40
13 Эйбар 31 39
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 32 25
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RFEF отклонила апелляцию "Атлетико" на дисквалификацию Диего Косты на 8 матчей

Королевская испанская футбольная федерация оставила в силе дисквалификацию нападающего "Атлетико"Диего Косты на 8 матчей за оскорбление судьи, сообщает сайт RFEF.

Апелляционный комитет RFEF отклонил апелляцию мадридского клуба на решение по делу 30-летнего футболиста. Таким образом, Коста больше не сыграет в этом сезоне.
Теги: Коста Атлетико Ла Лига
Сегодня, 19:56
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