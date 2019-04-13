RFEF отклонила апелляцию "Атлетико" на дисквалификацию Диего Косты на 8 матчей

Королевская испанская футбольная федерация оставила в силе дисквалификацию нападающего "Атлетико"Диего Косты на 8 матчей за оскорбление судьи, сообщает сайт RFEF.Апелляционный комитет RFEF отклонил апелляцию мадридского клуба на решение по делу 30-летнего футболиста. Таким образом, Коста больше не сыграет в этом сезоне.