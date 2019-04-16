Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны"

Пенсионер из Сахалина Николай Кунгурцев, не так давно выигравший в лотерею 155 млн рублей, признался, что мечтает благодаря выигрышу съездить в Барселону, чтобы вживую увидеть игру нападающего каталонцев Лионеля Месси.Также победитель планирует заняться бизнесом – открыть автомастерскую, переехать в Москву и купить домик у моря в Краснодарском крае, чтобы ездить туда на лето, а также вместе с близкими слетать в Таиланд.