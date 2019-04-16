Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны"

Пенсионер из Сахалина Николай Кунгурцев, не так давно выигравший в лотерею 155 млн рублей, признался, что мечтает благодаря выигрышу съездить в Барселону, чтобы вживую увидеть игру нападающего каталонцев Лионеля Месси.

Также победитель планирует заняться бизнесом – открыть автомастерскую, переехать в Москву и купить домик у моря в Краснодарском крае, чтобы ездить туда на лето, а также вместе с близкими слетать в Таиланд.

SKR
Теги: Барселона
Сегодня, 15:12
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