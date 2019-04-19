Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Эрнесто Вальверде: Гвардиола - лучший тренер в мире, даже несмотря на вылет из ЛЧ
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подчеркнул, что считает наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира.
"Безусловно, Гвардиола лучший тренер, несмотря на вылет из Лиги чемпионов", - сказал рулевой "Барсы".
Marca
"Безусловно, Гвардиола лучший тренер, несмотря на вылет из Лиги чемпионов", - сказал рулевой "Барсы".
Marca
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