Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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Новости партнеров

Марко Груич попал в сферу интересов "Атлетико"

Полузащитник "Герты" Марко Груич может стать футболистом "Барселоны", сообщает ESPN.

Права на Груича принадлежат "Ливерпулю", а в Германии он играет на правах аренды. В текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 20 матчах во всех турнирах.
Теги: Герта Бундеслига Атлетико Ла Лига
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