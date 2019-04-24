Марко Груич попал в сферу интересов "Атлетико"

Полузащитник "Герты" Марко Груич может стать футболистом "Барселоны", сообщает ESPN.Права на Груича принадлежат "Ливерпулю", а в Германии он играет на правах аренды. В текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 20 матчах во всех турнирах.