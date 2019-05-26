Тьерри Анри может стать главным тренером "Бетиса"

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри может возглавить "Бетис", сообщает Mirror.Руководство зелено-белых обратилось к наставнику "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу с предложением возглавить команду. Однако 59-летний специалист ответит отказом, так как имеет более выгодные предложения.Как утверждает источник, в таком случае "Бетис" готов вступить в переговоры с Тьерри Анри.