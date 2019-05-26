Тьерри Анри может стать главным тренером "Бетиса"

Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри может возглавить "Бетис", сообщает Mirror.

Руководство зелено-белых обратилось к наставнику "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу с предложением возглавить команду. Однако 59-летний специалист ответит отказом, так как имеет более выгодные предложения.

Как утверждает источник, в таком случае "Бетис" готов вступить в переговоры с Тьерри Анри.
Теги: Анри Бетис Ла Лига
Сегодня, 18:34
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