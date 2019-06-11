Иско и Марсело могут уйти из "Реала" в "Ювентус"

Руководство туринского "Ювентуса" хочет приобрести сразу четырех игроков у мадридского "Реала". Об этом сообщает Tuttosport.Бьянконери претендуют на защитника "сливочных" Марсело, а также полузащитников Иско, Хамеса Родригеза и Дани Сьосе.В настоящее время перед руководство "королевского клуба" стоит вопрос о соответствии финансовым правилам fair-play (FFP).Мадридская команда должна продать игроков на €300 млн, чтобы не нарушать его.