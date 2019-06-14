Зинедин Зидан сделал выбор между Эриксеном и Погба

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан настаивает на подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает L'Equipe, француз отказался рассмотреть вариант с приобретением одного из лидеров "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, на чьей покупке акцентировал внимание президент клуба Флорентино Перес.

Кристиан, в свою очередь, уже стал склоняться к варианту с продлением контракта со "шпорами".

Что же касается Погба, то он больше не заинтересован в пребывании в стане "Манчестер Юнайтед" и готов покинуть Англию.

"Газета.ру"
Теги: Эриксен Реал Погба Зидан Ла Лига
Сегодня, 16:22
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