Фигу: "Барселона" платила мне меньше, чем я заслуживал

Бывший игрок "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу рассказал о своем скандальном переходе из каталонского клуба в мадридский в 2000 году."Я считал, что "Барселона" обходится со мной плохо, платит мне меньше, чем я заслуживал при моей роли в клубе. Появился шанс перейти в "Реал", но директора "Барселоны" думали, что я блефую.Когда я почти подписал контракт с "Реалом"», они действительно согласились дать мне то, чего я хотел, так что я мог остаться. Но было слишком поздно, и я перешел в "Реал", чтобы избавить своего агента от проблем», — цитирует Фигу Four Four Two.