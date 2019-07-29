Клуб "Андорра", которым владеет защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике, переведен в Сегунду B, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, команда заняла место клуба "Реус Депортиу", которую исключили из лига за финансовые проблемы. "Андорра" оплатила пошлины в размере €452 тысяч.
Пике приобрел команду в конце 2018 года. Защитник "Барселоны" также обязан оплатить €200 тыс. долгов клуба.
"Газета.ру"
Клуб Жерара Пике поднялся в третий по силе дивизион Испании
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