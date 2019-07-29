Клуб Жерара Пике поднялся в третий по силе дивизион Испании

Клуб "Андорра", которым владеет защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике, переведен в Сегунду B, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, команда заняла место клуба "Реус Депортиу", которую исключили из лига за финансовые проблемы. "Андорра" оплатила пошлины в размере €452 тысяч.

Пике приобрел команду в конце 2018 года. Защитник "Барселоны" также обязан оплатить €200 тыс. долгов клуба.

"Газета.ру"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Пике Барселона Ла Лига
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