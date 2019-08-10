Карло Анчелотти: если Неймар перейдёт в "Барселону", Вальверде будет непросто

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти поделился мнением о возможном переходе нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в "Барселону"."Если Неймар перейдёт в "Барселону", Вальверде будет непросто. Но, думаю, он всё же способен справиться с ситуацией, потому что делал подобное в прошлом. В любом случае, победы одерживает команда, а не один футболист. Важно, чтобы каждый игрок знал, как работать сообща в команде", — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.