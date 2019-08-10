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Диего Симеоне: у Фелиша есть талант, но лучшее его качество - желание учиться

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне оценил игру Жоау Фелиша в победном матче с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов (2:1).

Фелиш в этой встрече забил гол на 33-й минуте, который и стал в итоге победным.

"У Жоау много талантов. Он очень быстро адаптируется к тому, что от него требует команда. У него есть видение поля, которое позволяет ему играть на многих позициях. Я с первого дня говорил, что его лучшее качество — желание учиться. У него есть врожденный талант, но желание узнавать новое — это кратчайший путь к классной игре.

Не много ли он играет? Он и другие игроки не такие уж и старые, так что он играет столько, сколько нужно", - цитирует Симеоне AS.

Sport24

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Теги: Симеоне Фелиш Атлетико
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