Диего Симеоне: у Фелиша есть талант, но лучшее его качество - желание учиться

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне оценил игру Жоау Фелиша в победном матче с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов (2:1).Фелиш в этой встрече забил гол на 33-й минуте, который и стал в итоге победным."У Жоау много талантов. Он очень быстро адаптируется к тому, что от него требует команда. У него есть видение поля, которое позволяет ему играть на многих позициях. Я с первого дня говорил, что его лучшее качество — желание учиться. У него есть врожденный талант, но желание узнавать новое — это кратчайший путь к классной игре.Не много ли он играет? Он и другие игроки не такие уж и старые, так что он играет столько, сколько нужно", - цитирует Симеоне AS.