"Барселона" отказала "Интеру" в аренде Видаля

"Барселона" отклонила предложение "Интера" по полузащитнику Артуро Видалю.По информации Mundo Deportivo, миланцы хотели арендовать 32-летнего игрока, но каталонский клуб хочет продать чилийца, поэтому не рассматривает вариант с временной сделкой.Ранее сообщалось, что "Барселона" готова отпустить хавбека за 20 миллионов евро.Видаль перешел в испанскую команду летом 2018 года из "Баварии" за 18 миллионов евро. В сезоне-2018/19 футболист провел за "Барселону" 53 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. Действующий контракт полузащитника с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года.